Juventus, Cancelo ancora in bilico? Dal City, soldi più contropartita

Joao Cancelo ancora in bilico alla Juventus? Il terzino portoghese, protagonista di un buon precampionato agli ordini di Sarri, sarebbe tornato al centro delle attenzioni del Manchester City.



Voluto fortemente da Pep Guardiola, il terzino portoghese era a un passo dal firmare per I citizen alla fine di giugno. Poi, la trattativa si è arenata: la Juventus, che nel frattempo aveva ceduto Leonardo Spinazzola alla Roma, continuava a chiedere per Cancelo una cifra tra I 55 e I 60 milioni.

Cifra che il Manchester non aveva intenzione di spendere. Il City ha provato sino all’ ultimo ad inserire il brasiliano Danilo nella trattativa.

Paratici, inizialmente, sembrava gradire poco tale contropartita, desiderando solo cash per vendere Cancelo. Ora l’ ipotesi di uno scambio con Danilo si sarebbe riaperta, con la Juve che starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ ingaggio del brasiliano.

Dovesse andare in porto, tale affare frutterebbe alla Juve l’ acquisizione di Danilo piú 25 milioni di conguaglio che il City sarebbe pronto a versare nelle casse bianconere.

Le tempistiche, peró, sono strette: il mercato inglese chiude il prossimo 8 agosto e, quindi, le due società dovranno muoversi se vorranno giungere a un accordo.

Da verificare anche le volontà dei due protagonisti della trattativa: se Danilo, fuori dal progetto di Guardiola, potrebbe accettare la Juventus senza tante remore, Cancelo senbra aver riacquistato una certa sicurezza e centralità con Sarri.

Non è detto, dunque, che il portoghese voglia trasferirsi oltremanica.