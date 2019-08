Juventus, “tira e molla” Cancelo: lo scambio con Danilo rischia ancora di saltare

L’ affare Cancelo, in casa Juventus, rischia di generare un nuovo tormentone di mercato.



Il laterale portoghese, voluto fortemente dal Manchester City, è al centro di un possibile scambio con il brasiliano Danilo, terzino destro che, ai tempi in cui militava nel Porto, formava una “coppia d’ oro” col connazionale Alex Sandro.

L’ affare, che nelle ultime ore sembrava in dirittura d’ arrivo, si è nuovamente complicato, a causa delle alte richieste d’ ingaggio da parte di Danilo: il brasiliano vuole, infatti, 5 milioni netti a stagione, mentre la Juve è disposta a fermarsi a 3.



Paratici spera di poter ammorbidire la posizione di Danilo e di riuscire a concludere l’ affare con il City.

Cancelo avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in Inghilterra e, ora, attende solo che Danilo faccia lo stesso con la Juventus.

Le trattative dovrebbero riprendere in giornata, ma bisogna tenere conto che il mercato, in Inghilterra, chiude giovedí prossimo. I margini di manovra delle due società, dunque, sono piuttosto limitati.

Joao Cancelo, arrivato a Torino per 40 milioni, non ha soddisfatto pienamente le aspettative della Juventus, che si aspettava di trovare un giocatore più disciplinato tatticamente.

Ora il portoghese ha la possibilità di trasferirsi al Manchester City, sotto la guida di quel Pep Guardiola che tende a valorizzare il potenziale di certi giocatori molto tecnici ma “anarchici”.

Per Danilo, la Juventus puó rappresentare la possibilità del riscatto dopo anni in cui, prima al Real Madrid, poi a Manchester, non è riuscito a confermarsi sui livelli mostrati al Porto.