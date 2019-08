Juventus, un ex Inter nel ruolo di vice Sandro? I dettagli

Non solo cessioni: la Juventus, in queste fasi conclusive del calciomercato, proverà a piazzare gli ultimi colpi per non lasciare falle nella rosa di Maurizio Sarri.

Sulla corsia sinistra, in particolare, la Juve ha venduto molto, lasciando partire sia Spinazzola (direzione Roma), sia Luca Pellegrini (tornato in prestito a Cagliari).

In quel ruolo, dunque, il solo Alex Sandro puó essere considerato un effettivo, con De Sciglio e Danilo che, eventualmente, potrebbero adattarsi.

Ecco che la Juventus starebbe pensando ad Alex Telles, per infoltire la fascia sinistra. Telles, 27 anni, ha già avuto un passato italiano all’ Inter, storica rivale bianconera.

Un’ esperienza poco esaltante, che si è chiusa con un magro bottino di 21 presenze, e un immediato trasferimento al Porto, nel 2016. Tra le fila dei portoghesi, Telles è peró rinato, risultando uno dei migliori elementi della rosa con 8 reti all’ attivo in due anni.

Un rendimento che, dalle parti di Torino, non è passato inosservato. La clausola da 40 milioni, su cui il Porto non intende fare sconti, rappresenta peró un deterrente non da poco nel far decollare la trattativa.

Se vi sarà un affondo concreto per Tellez, questo avverrá solo a seguito di alcune cessioni da parte della Juventus.

Cessioni a cui Paratici sta lavorando, e che potrebbero presto garantire la liquidità necessaria a rifinire la rosa.