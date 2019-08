Metz-Psg. Allo stadio Saint Symphorien i padroni di casa del Metz di Vincent Hognon ospitano i campioni di Francia del Psg guidati da Thomas Tuchel nell’ anticipo della 4.a giornata di Ligue 1, il match è in programma alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il Metz è una delle neopromosse nel massimo campionato francese ed ha iniziato piuttosto bene il suo cammino, infatti nelle 3 giornate finora disputate i padroni di casa hanno raccolto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta); i parigini sono nel gruppone delle squadre con 6 punti, infatti il Psg nelle tre giornate disputate ha raccolto 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta). Il Metz è reduce dalla prima sconfitta stagionale contro l’Angers in trasferta perdendo con un netto 0-3; i parigini vengono dal bel successo sul Tolosa 4-0 al ‘Parco dei Principi’ ma sul mercato negli ultimi giorni potrebbero esserci delle svolte, in primis Neymar è vicinissimo al ritorno al Barcellona e probabilmente il club del presidente Nasser Al-Khelaïfi potrebbe sostituire il fuoriclasse brasiliano facendo un tentativo per Dybala con la Juventus e con Mandzukic che resta sullo sfondo ma il croato pare poco convinto nello sposare la causa parigina. Nello scorso campionato il Metz è arrivato primo nel campionato di Ligue 2 totalizzando la bellezza di 81 punti (24 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); mentre il Psg si è laureato Campione di Francia con 91 punti (29 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Metz-Psg, le probabili formazioni. QUI METZ- Il mister dei padroni di casa Hognon schiererà i suoi con il 4-3-3 con Oukidja in porta; Centonze, Sunzu, Boye e Delaine saranno i quattro difensori; a centrocampo spazio a Cohade, Maiga ed Angban; gli attaccanti saranno Boulaya, Diallo e Niane. QUI PSG– L’allenatore dei parigini Tuchel risponderà con lo stesso modulo (il 4-3-3) con Areola in porta; Meunier e Bernat saranno i terzini con la coppia centrale composta da Silva e Diallo; a centrocampo spazio a Verratti, Marquinhos e Paredes; davanti il tridente sarà formato da Sarabia, Choupo Moting e Di Maria.



Metz (4-3-3): Oukidja; Centonze, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade, Maiga, Angban; Boulaya, Diallo, Niane. All. Hognon.



Psg (4-3-3): Areola; Meunier, Silva, Diallo, Bernat; Verratti, Marquinhos, Paredes; Sarabia, Choupo Moting, Di Maria. All. Tuchel.



Metz-Psg, come seguire il match in tv e streaming

Metz-Psg, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 4.a giornata della Ligue 1 sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Metz-Psg, i precedenti. Per quanto riguarda i precedenti, invece, se prendiamo in considerazione gli ultimi 2 precedenti che si sono disputati in Ligue 1, il Psg ha realizzato ben 10 al Metz. Nell’ultimo precedente che si è giocato a Parigi il 10 marzo del 2018, il Psg ha rifiltato un bel 5-0 al Metz, mentre l’incontro dell’ 8 settembre del 2017 il Psg si è imposto 1-5 in trasferta.