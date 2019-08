Milan, doppio colpo dal Real se parte Donnarumma?

Clamoroso scenario prospettato dalla Gazzetta dello Sport: secondo la rosea, attraverso la cessione di Donnarumma al Psg, il Milan potrebbe regalare a Giampaolo un doppio colpo da favola: Isco e James Rodriguez, sarebbero infatti obiettivi rossoneri per rinforzare la trequarti del tecnico di Giulianova.

Un’ ipotesi alquanto fantasiosa e che, per ora, non trova alcuna conferma, ma la Gazzetta crede che, atteaverso una cessione importante, come quella di Donnarumma a Parigi, il sogno possa rivelarsi realtá.

Se la pista James Rodriguez va tenuta ancora in considerazione, essendo il giocatore in uscita dai blancos, ci sentiamo di escludere immediatamente l’ opzione Isco, visti gli alti costi dell’ operazione, tra cartellino e ingaggio.

I due giocatori sarebbero di certo congeniali al gioco di Giampaolo, che ha sempre detto di ammirare gli elementi capaci di giocare a uno-due tocchi, caratteristica che si addice soprattutto al trequartista spagnolo.

Arrivare a Correa è difficile, perchè I colchoneros continuano a chiedere tanto per il ragazzo. Isco e James sono invece due esuberi al Real e, nonostante l’ infortunio di Asensio abbia obbligato Florentino a rivedere I propri piani in uscita, non è detto che qualcuno possa alla fine partire.

Isco, in particolar modo, sembra essere tornato ai margini con Zidane, e il Milan, attraverso la cessione di Donnarumma, potrebbe provare ad investire sul grande colpo.

Per ora è solo una suggestione, vedremo se si trasformerà in qualcosa di piú.