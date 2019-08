Montpellier-Lione. Allo Stade de la Mosson con calcio d’inizio fissato per le ore 19 i padroni di casa del Montpellier allenati dal tecnico armeno Michel Der Zakarian ospitano il Lione del brasiliano Sylvinho, ex vice di Mancini all’Inter, per l’incontro valido per la 3.a giornata della Ligue 1, questo match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. La Ligue 1 è giunta alla 3.a giornata ed al momento la classifica è guidata dal Rennes a punteggio pieno con 9 punti, inseguono 4 squadre a 6 punti, ovvero lo stesso Lione, Psg, Nizza ed Angers; chiude il Dijon a 0 punti. Il Montpellier nei due turni finora disputati ha raccimolato 1 solo punto (1 pareggio ed 1 sconfitta), mentre il Lione ha vinto nettamente contro Monaco ed Angers e con una vittoria odierna agguanterebbe in testa alla classifica la capolista Rennes. Nello scorso campionato il Montpellier è arrivato a ridosso della zona Europa League concludendo la stagione in 6.a posizione con 59 punti (15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); mentre gli ospiti sono giunti al 3° posto con 72 punti (21 vittorie, 9 pareggi ed 8 sconfitte).

Montpellier-Lione, le probabili formazioni. QUI MONTPELLIER- Il tecnico armeno Der Zakarian schiererà i suoi con il 3-5-2 con Rulli a difesa della porta; i tre centrali saranno Mendes, Hilton e Congré; Souquet, Ferri, Le Tallec, Ristic ed Oyongo formeranno il cerchio di centrocampo; i due attaccanti sarano Laborde e Delort. QUI LIONE- Il tecnico dell’ O.L Sylvinho risponderà con un più spregiudicato 4-3-3 con Lopes in porta; i terzini saranno Dubois e Konè, mentre al centro della difesa spazio ad Andersen e Denayer; i tre di centrocampo saranno Mendes, Tousart ed Aouar; il tridente offensivo sarà formato da Traoré, Dembélé e Depay.



Montpellier (3-5-2): Rulli; Mendes, Hilton, Congré; Souquet, Ferri, Le Tallec, Ristic, Oyongo; Laborde, Delort. All. Der Zakarian.



Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Koné; Mendes, Tousart, Aouar; Traoré, Dembélé, Depay. All. Sylvinho.

Montpellier-Lione, come seguire il match in tv e streaming

Montpellier-Lione, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 3.a giornata della Ligue 1 sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Montpellier-Lione, i precedenti. Negli ultimi due precedenti giocati allo Stade de la Mosson, Montpellier-Lione è terminata con il punteggio di 1-1 (stagione 2017/2018, stagione 2018/2019); l’O.L non vince sul campo del Montpellier dal 14 maggio del 2017, gara che finì 1-3. L’ultimo successo dei padroni di casa contro il Lione risale al 5-1 del 6 ottobre del 2013.