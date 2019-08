Monza-Alessandria 2-0. Allo stadio ‘Brianteo’ il Monza di Cristian Brocchi batte 2-0 l’Alessandria e si qualifica per il Secondo Turno della competizione, dove domenica 11 agosto affronterà il Benevento. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Iocalono al 6′ e di Brighenti al 33′.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS MONZA-ALESSANDRIA

Monza-Alessandria. Alle ore 18.30 allo stadio Brianteo di Monza i padroni di casa guidati in panchina da mister Cristian Brocchi ospitano l’Alessandria dell’allenatore Cristiano Scazzola per il Primo Turno di Coppa Italia. Il primo turno vedrà scendere in campo ben 36 squadre: 27 di Serie C e 9 di Serie D. Al Secondo Turno, oltre le squadre che si qualifcheranno al Primo Turno, entreranno in gioco anche tutte le 20 squadre del campionato di Serie B. Buono è stato il percorso di avvicinamento a questo primo impegno ufficiale da parte del Monza che ha disputato un buon precampionato, ottima l’amichevole contro il Real Vicenza ed importante il triangolare contro Lecco e Villafranca considerando i minuti disputati dalla rosa dei lombardi, nell’ultima amichevole prima di questo match è arrivato il pareggio per 2-2 contro il Frosinone. I grigiorossi, invece, prima di questo match ufficiale hanno pareggiato in amichevole contro il Seregno e hanno svolto una seduta di allenamento congiunto con il Borgosesia, squadra di Serie D. La formazione piemontese potrà contare sull’apporto dei propri tifosi allo stadio Brianteo. La vincente di questa sfida affronterà al Secondo Turno il Benevento domenica 11 agosto. Il Monza farà il suo esordio in campionato il 24 o 25 agosto sul campo della Pro Patria per la 1.a giornata del Gruppo A, mentre l’Alessandria esordirà il weekend del 24-25 agosto in campionato al ‘Moccagatta’ contro il Gozzano per la 1.a giornata del Girone A di Serie C. Monza-Alessandria sarà arbitrata dal signor Marco Ricci di Firenze coadiuvato dagli assistenti Mariottini e Meocci. Il quarto uomo sarà il signor Fiero di Pistoia.

Monza-Alessandria, le probabili formazioni. QUI MONZA- Mister Brocchi si affiderà al classico 4-3-1-2 con Lamanna in porta; i terzini saranno Sampirisi e Lepore, mentre la coppia dei centrali sarà composta da Bellusci e Scaglia; a centrocampo spazio a Chirico, Fossati ed Armellino; alle spalle della coppia d’attacco formata da Brighenti e Finotto ci sarà Lora nel ruolo di trequartista. QUI ALESSANDRIA- Mister Scazzola risponderà con il 3-4-2-1 con Valentini in porta; il trio difensivo sarà formato da Gjura, Prestia e Fissore; a centrocampo spazio a Cleur, Suljic, Castellano e Cambiaso; i due trequartisti saranno Sartore e Chiarello alle spalle dell’unica punta Akammadu.

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Scaglia, Lepore; Chirico, Fossati, Armellino; Lora; Brighenti, Finotto. All. Brocchi.

Alessandria (3-4-2-1): Valentini; Gjura, Prestia, Fissore; Cleur, Suljic, Castellano, Cambiaso; Sartore, Chiarello; Akammadu. All. Scazzola.

Monza-Alessandria, come seguire il match in tv e streaming

Monza-Alessandria, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18.30, non dovrebbe essere trasmessa da nessuna televisione, anche se RaiSport detiene i diritti televisivi della manifestazione. Per chi volesse seguire la gara in streaming, è consigliabile consultare i profili Social delle due squadre.