Olympiacos-Krasnodar. Allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene si gioca l’andata dei playoff della Champions League 2019-2020, a scendere in campo saranno l’Olympiacos dell’allenatore portoghese Pedro Martins e il Krasnodar di Sergei Matveev, il match è in programma alle ore 21. L’Olympiacos ha preso parte a questi preliminari di Champions a partire dal 2° turno quando hanno affrontato nel doppio confronto i cechi del Victoria Plzen, la gara d’andata in Repubblica Ceca si era conclusa sul punteggio di 0-0, mentre il ritorno ad Atene è stato nettamente vinto dai greci 4-0. Al 3° turno la squadra di Martins ha affrontato i turchi del Basaksehir, la gara d’andata si era conclusa 0-1 in favore dell’ Olympiacos, nel ritorno ad Atene un’altra vittoria dei greci ma con il risultato di 2-0. I russi, invece, sono entrati in gioco nel 3° turno quando hanno eliminato a sorpresa il Porto, la gara d’andata in Russia era stata vinta dal Porto, mentre nel ritorno ad Oporto i russi si sono imposti in trasferta per 2-3. Per accedere alla fase finale della Champions 2019-2020, basterà avere alla meglio nei due confronti (andata e ritorno), questa sera per l’andata dei playoff di Champions si giocano anche Dinamo Zagabria-Rosenborg e Young Boys-Stella Rossa. Per quanto riguarda i rispettivi campionati, l’Olympiacos farà il suo esordio nella 1.a giornata della Super League greca sabato 24 agosto alle ore 20.30 contro l’Asteras, mentre in Russia si è reduci dalla disputa della 6.a giornata di campionato con il Krasnodar in 3.a posizione con 13 punti all’attivo (4 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta). Olimpiacos-Krasnodar sarà arbitrata dal signor Carlos del Cerro Grande della federazione spagnola.

Olympiacos-Krasnodar, le probabili formazioni. QUI OLYMPIACOS– Il tecnico portoghese Martins si affiderà al 4-2-3-1 con Jose Sa tra i pali; i terzini saranno Elabdellaoui e Tsimikas, mentre la coppia dei centrali sarà formata da Meriah e Semedo; in mediana spazio a Bouchalakis e Guilherme; il trio alle spalle dell’unica punta Guerrero sarà formato da Masouras, Valbuena e Podence. QUI KRASNODAR- Il tecnico dei russi Matveev risponderà con il 4-3-3 con Safonov in porta; Petrov e Ramirez saranno i terzini, Martynovich e Spajic saranno i centrali; il trio dei centrocampisti sarà formato da Cabella, Kambolov e Vilhena; nel tridente offensivo spazio a Suleymanov, Berg e Wanderson.

Olympiakos (4-2-3-1): Jose Sa; Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme; Masouras, Valbuena, Podence; Guerrero. All. Martins

Krasnodar (4-3-3): Safonov; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez; Cabella, Kambolov, Vilhena; Suleymanov, Berg, Wanderson. All. Matveev

Olympiacos-Krasnodar, come seguire il match in tv e streaming

Olympiacos-Krasnodar, info diretta tv e streaming. Questo incontro dell’andata del playoff di Champions League sarà visibile su Sky su Sky Calcio 4, questo sarà possibile solo per chi possiede l’abbonamento a Sky sul satellite, mentre per gli abbonati al digitale terrestre sarà possibile vedere su Sky Sport Uno (canale 482 del telecomando) Diretta Goal Champions League. Olympiacos-Krasnodar potrà essere vista anche in streaming attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.