Parma-Sampdoria streaming e diretta tv? Amichevole, dove vederla oggi 10 agosto

Parma-Sampdoria, altro test per i ducali. Ultima uscita stagionale per il Parma di Roberto D’Aversa. Dopo aver perso 2-0 contro il Burnley, la squadra emiliana affronta oggi i blucerchiati della Sampdoria, squadra che attualmente milita in Serie A. Il match comincerà alle ore 20.30 all’Ennio Tardini di Parma. Una buona occasione per D’Aversa e il resto dello staff di testare il livello di preparazione dei suoi a meno di dieci giorni dall’inizio del campionato. Ricordiamo che la prima vera uscita dei ducali sarà il prossimo 18 agosto nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Rispetto all’ultima gara contro il Burnley, persa 2-0, i ducali non cambiano molto. Il tecnico D’Aversa dovrebbe quindi affidarsi al 4-3-3 con Sepe tra i pali; in difesa Laurini e Gagliolo esterni, mentre interni Iacoponi e Bruno Alves; a centrocampo Brugman regista con Kucka e Herani alle spalle; tridente formato da Gervinho, Inglese e Karamoh.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Gervinho, Inglese, Karamoh. All.: D’Aversa

Ripartire con nuove ambizioni. Questo l’obiettivo della Sampdoria di Eusebio Di Francesco, che in vista di questa amichevole dovrebbe schierare il 4-3-3 solito: Audero in porta; difesa a quattro con Bereszynski, Murillo, Colley e Murru; a centrocampo Ekdal regista con Jankto e Linetty esterni; in attacco Caprari, Quagliarella e Maroni.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, Maroni. All.: Di Francesco



Parma-Sampdoria, come seguire il match in diretta streaming e tv

Parma-Sampdoria, info diretta tv e streaming. La gara amichevole di oggi tra i ducali e i blucerchiati, con calcio d’inizio in programma alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta e in alta definizione su Sportitalia (ch. 60 DTT). I telespettatori potranno seguire la sfida in diretta o in replica non solo sul canale 60 DTT, ma anche sui canali SI Smart: Sportitalia HD, SI Solo Calcio o SI Live24. Ovviamente per tutti coloro che non potranno sedersi davanti al televisore sarà garantita la diretta streaming video, disponibile gratuitamente sul sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento e la partita di interesse.

Come sempre si potrà rimanere aggiornati sull’andamento del match grazie ai canali social ufficiali (Facebook, Twitter e Instagram) del Parma e della Sampdoria. Gli uomini di D’Aversa torneranno poi in campo il 18 agosto contro la vincente di Catania-Venezia, nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Una settimana dopo l’esordio in Serie A TIM contro la Juventus.