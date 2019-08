Picerno-Bisceglie. Alle ore 20.30 allo stadio ‘Viviani’ di Potenza il Picerno di mister Domenico Giacomarro ospita il Bisceglie di Rodolfo Vanoli per l’andata della Coppa Italia di Serie C, il ritorno è previsto allo stadio ‘Ventura’ di Bisceglie giovedì 12 settembre con calcio d’inizio sempre alle ore 20.30. I padroni di casa sono una matricola ma vogliono fare bene nella competizione ed è proprio il mister dei lucani a sottolineare quanto ci tenga alla competizione, ecco un estratto delle dichiarazioni di mister Giacomarro: “Insieme ai miei ragazzi tengo molto a questa competizione, vogliamo superare il turno e dimostare il nostro valore sul campo. Abbiamo fornito un’ottima prestazione nella 1.a giornata di campionato contro la Cavese. Nel match odierno farò dei cambiamenti rispetto alla formazione scesa in campo domenica sul neutro di Castellamare di Stabia. Dobbiamo restare concentrati e sarebbe bello se regalassimo la prima vittoria ai nostri tifosi” (fonte: azpicerno.it).

I lucani all’esordio in assoluto tra i professionisti, hanno colto un buon punto in trasferta contro la Cavese pareggiando per 1-1. Sulla sponda nerazzurra mister Vanoli è stato molto soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi contro il Rende e molto probabilmente il tecnico biscegliese rinconfermerà gli stessi 11 contro il Picerno. I nerazzurri, invece, nella gara d’esordio in campionato hanno espugnato 0-1 Rende. L’arbitro designato per Picerno-Bisceglie sarà il signor Cavaliere Ermes Fabrizio della sezione di Paola coaudiuvato da Orlando Ferraioli e Marco Croce di Nocera Inferiore.

Picerno-Bisceglie, le probabili formazioni. QUI PICERNO- Il tecnico Giacomarro schiererà i suoi con il 3-5-2 con Pane in porta; i centrali saranno Lorenzini, Fontana e Bertolo; nel cerchio di centrocampo spazio a Calamai, Kosovan, Pitarresi, Guerra e Vanacore; la coppia d’attacco sarà composta da Santaniello e Sparacello. QUI BISCEGLIE- I nerazzurri di Vanoli risponderanno con il 4-4-2 con Casadei in porta; Tarantino e Mastrippolito saranno i terzini, al centro della difesa spazio a Zigrossi e Piccinni; a centrocampo spazio a Wilmots, Rafetraniaina, Abonckelet e Ferrante; gli attaccanti saranno Longo e Gatto.

Picerno (3-5-2): Pane, Lorenzini, Fontana, Bertolo; Calamai, Kosovan, Pitarresi, Guerra, Vanacore; Santaniello, Sparacello. All. Giacomarro.

Bisceglie (4-4-2): Casadei; Tarantino, Zigrossi, Piccinni, Mastrippolito; Wilmots, Rafetraniaina, Abonckelet, Ferrante; Longo, Gatto. All. Vanoli.

Picerno-Bisceglie, come seguire il match in tv e streaming

Picerno-Bisceglie, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.