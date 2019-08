Programmazione Dazn 09-10-11 agosto: Ligue 1, Eredivisie, MLS e tanto altro

Programmazione Dazn, tutte le partite trasmesse questo weekend. Seconda settimana per il servizio di streaming on-demand e gratis targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione la scorsa settimana, con le prima partite live. Ricordiamo infatti che nel weekend inizierà il campionato francese di Ligue 1, cui Dazn ha i diritti in esclusiva per l’Italia: tutti a caccia del PSG di Kylian Mbappé, reduce da due trionfi consecutivi e da sei nelle ultime sette stagioni, che parte coi favori del pronostico. Spazio anche ad altri campionati di calcio, come l’Eredivisie, la MLS, la Championship inglese e la Chinese Super League.

Ma non finisce qui. Su Dazn spazio anche ad altri campionati extracalcistici: la MLB di baseball, il campionato UFC di arti marziali e le finali del Brisbane Masters di darts. Tra le tante gare in programma, e che consigliamo di seguire ci sono: Monaco-Lione (Ligue 1), Toronto-Orlano City (MLS) e la sfida decisiva tra il Beijing Guoan di Cannavaro e Guangzhou Evergrande del neo tecnico Génésio. Senza dimenticarsi del Fight Night di domenica tra Shevchenko e Carmouche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 09-10-11 agosto

VENERDI’ 09 AGOSTO 2019

Brisbane Masters (Ottavi Di Finale): ore 11.00

Monaco – Lione (Ligue 1): ore 20.45

Oakland Athletics – Chicago White Sox (MLB): ore 21.10

SABATO 10 AGOSTO 2019

Brisbane Masters (Ottavi Di Finale): ore 11.00

Oita Trinita – Vissel Kobe (J1 League): ore 12.00

Leeds United – Nottingham Forest (EFL Championship): ore 13.30

Marsiglia – Reims (Ligue 1): ore 17.30

Ajax – Emmen (Eredivisie): ore 19.45

Digione – Saint Etienne (Ligue 1): ore 20.00

Montpellier – Rennes (Ligue 1): ore 20.00

Seattle Sounders – New England Revolution (MLS): ore 22.05

DOMENICA 11 AGOSTO 2019

Cleveland Indians – Minnesota Twins (MLB): ore 01.10

Columbus Crew – FC Cincinnati (MLB): ore 01.35

Toronto FC – Orlando City (MLS): ore 01.35

Fight Night, Shevchenko – Carmouche (UFC): ore 02.00

Dallas – Minnesota United (MLS): ore 02.05

Sporting Kansas City – Real Salt Lake (MLS): ore 02.35

Colorado Rapids – San Josè Earthquakes (MLS): ore 03.05

Chicago Fire – Montreal Impact (MLS): ore 03.25

Portland Timbers – Vancouver Whitecaps (MLS): ore 05.05

Beijing Guoan – Guangzhou Evergrande (Chinese Super League): ore 13.35

Lille – Nantes (Ligue 1): ore 15.00

Strasburgo – Metz (Ligue 1): ore 17.00

PSV Eindhoven – ADO Den Haag (Eredivisie): ore 20.00

PSG – Nimes (Ligue 1): ore 21.00

Atlanta United – New York City (MLS): ore 22.05

LUNEDI’ 12 AGOSTO 2019