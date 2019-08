Programmazione Dazn dal 30 al 02 settembre: in Serie A Milan-Brescia, spazio anche a MLS e Liga Santander

Programmazione Dazn, tutte le partite trasmesse questo weekend. Quinta settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione quattro settimane fa, con le prime partite live. Anche questo fine settimana spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, Eredivisie, MLS, Chinese Super League e J1 League. Senza dimenticarsi del programma di Eurosport, da agosto disponibile anche su questa piattaforma, grazie all’accordo tra Perform e Discovery Channel.

Seconda settimana di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Ricordiamo infatti, che nel massimo campionato la società di Perform ha in esclusiva tre gare a settimana (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15). Nel campionato dei professionisti, invece, trasmetterà in diretta e in esclusiva 9 gare su 10 a giornata, compresi playoff, playout e fasi finali. Questo fine settimana occhi puntati alla sfida al vertice tra Atalanta e Torino in Serie A, in programma domenica ore 20.45, mentre in Serie B occhi puntati sull’anticipo di venerdì tra le due retrocesse, Chievo ed Empoli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 30-31 agosto-01-02 settembre

DIRETTE DAZN VENERDI’ 30 AGOSTO 2019



Fluminense – Corinthians, QF Ritorno (Copa Sudamericana): ore 02.30

UEFA Europa League, sorteggio Fase a Gironi: ore 13.00

Vuelta a Espana, 7° tappa (Ciclismo): ore 15.00

Giro di Germania, 2° tappa (Ciclismo): ore 15.10

Siviglia – Celta Vigo (La Liga): ore 20.00

Milwaukee Brewers – Chicago Cubs (MLB): ore 20.20

Metz – PSG (Ligue 1): ore 20.45

Chievo – Empoli (Serie BKT): ore 21.00

Athletic Bilbao – Real Sociedad (La Liga): ore 22.00

DIRETTE DAZN SABATO 31 AGOSTO 2019



Vuelta a Espana, 8° tappa (Ciclismo): ore 15.00

Giro di Germania, 3° tappa (Ciclismo): ore 16.00

Osasuna – Barcellona (La Liga): ore 17.00

Lione – Bordeaux (Ligue 1): ore 17.30

Milan – Brescia (Serie A TIM): ore 18.00

Benevento – Cittadella (Serie BKT): ore 18.00

Spezia – Crotone (Serie BKT): ore 18.00

Getafe – Deportivo Alaves (La Liga): ore 19.00

Levate – Real Valladolid (La Liga): ore 19.00

Nantes – Montpellier (Ligue 1): ore 20.00

Zona GOL Serie BKT: ore 21.00

Cosenza – Salernitana (Serie BKT): ore 21.00

Cremonese – Virtus Entella (Serie BKT): ore 21.00

Livorno – Perugia (Serie BKT): ore 21.00

Trapani – Venezia (Serie BKT): ore 21.00

Betis – Leganes (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019



New York Red Bulls – Colorado Rapids (MLS): ore 01.05

Philadelphia Union – Atlanta United (MLS): ore 01.35

Columbus Crew – Chicago Fire (MLS): ore 01.35

Reims – Lille (Ligue 1): ore 15.00

Valencia – Maiorca (La Liga): ore 17.00

Strasburgo – Monaco (Ligue 1): ore 17.00

Juve Stabia – Pisa (Serie BKT): ore 18.00

Pescara – Pordenone (Serie BKT): ore 18.00

Espanyol – Granada (La Liga): ore 19.00

Atletico Madrid – Eibar (La Liga): ore 19.00

Atalanta – Torino (Serie A TIM): ore 20.45

Udinese – Parma (Serie A TIM): ore 20.45

Frosinone – Ascoli (Serie BKT): ore 21.00

Marsiglia – Saint Etienne (Ligue 1): ore 21.00

Villareal – Real Madrid (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN LUNEDI’ 02 SETTEMBRE 2019