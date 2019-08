Reggio Audace-Juventus U23 streaming e diretta tv in chiaro? Coppa Italia, dove vedere il match 18 agosto

Reggio Audace-Juventus U23, info diretta tv e streaming in chiaro. Secondo match di Coppa Italia per i granata di mister Alvini che affrontano la Juventus U23 nel 3° turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Dopo aver vinto 2-0 contro la Pergolettese, la squadra emiliana affronta oggi i bianconeri della Juventus U23, squadra che milita nel girone B di Serie C, lo stesso dei granata. Il match comincerà alle ore 18.30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Una buona occasione per Alvini e il resto dello staff di testare il livello di preparazione dei suoi a meno di una settimana dall’inizio del campionato. Ricordiamo, infatti, che nella prima giornata di campionato i granata saranno di scena in casa contro la Feralpisalò, mentre la seconda squadra dei campioni d’Italia sfiderà il Novara.

PROBABILE FORMAZIONE REGGIO AUDACE (–): in attesa



PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS U23 (–): in attesa



Reggio Audace-Juventus U23, come seguire il match in diretta streaming e tv

Reggio Audace-Juventus U23, info diretta tv e streaming. La gara di Coppa Italia di oggi tra i granata e i bianconeri, con calcio d’inizio in programma alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports (https://elevensports.it/live/). Per guardare le partite bisognerà registrarsi in modo semplice e veloce: basterà compilare il form presente all’interno del sito di Eleven Sports.

Inoltre sarà possibile seguire una delle partite più importanti di ogni giornata LIVE e IN ESCLUSIVA anche sui profili social di Eleven

Sports (Facebook e Twitter). Come sempre si potrà seguire la sfida anche da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna od ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports. Ricordiamo, infine, che la partita di oggi sarà commentata da Luca Tumminello.