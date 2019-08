Serie A, tutti gli infortunati della prima giornata: Lazio senza Milinkovic e Radu

Riparte la Serie A, con la prima giornata che si disputerà nel week-end tra il 24 e il 25 agosto, fermo restando il posticipo di lunedì 26 tra Inter e Lecce.

Gli allenatori, avranno a disposizione volti nuovi da schierare in campo, ma dovranno fare anche i conti con il borsino degli infortunati che salteranno, o rischiano di saltare, l’ esordio in campionato. Un’ informazione che, anche i fantaallenatori, dovranno tenere in considerazione, per evitare di schierare elementi impossibilitati a scendere in campo.



INFORTUNATI ATALANTA, FUORI CASTAGNE

Un solo infortunato in casa bergamasca, con Castagne che sarà costretto a saltare le prime due partite per una lesione al menisco. A sostituirlo, ci penserà Gosens, quindi Gasperini non avrà particolari difficoltà a selezionare l’ undici titolare.

QUI BOLOGNA, PROBLEMI IN MEDIANA

La squadra felsinea, i principali problemi, ce li ha in mediana: sia Dzemaili, sia il nuovo arrivato Schouten, saranno indisponibili per la prima giornata. Possibile l’ impiego della coppia Poli-Crisetig contro il Verona.

BRESCIA, UN SOLO UOMO IN INFERMERIA

“Sorride” Eugenio Corini che, sebbene debba rinunciare a Ndoj a causa di un infortunio alla caviglia, ha possibilità di sostituirlo col nuovo acquisto Zhmral, affidandosi alla coppia Bisoli-Tonali. In dubbio, anche Dessena, che però dovrebbe farcela a recuperare.

CAGLIARI, MARAN DOVRA’ FARE A MENO DI FARAGO’

Il centrocampista è alle prese con un brutto infortunio al ginocchio che, lo terrà lontano dai campi fino almeno all’ ottava giornata. In dubbio anche Cragno, che sta provando però a recuperare per la sfida al Brescia.

FIORENTINA, INFERMERIA QUASI SGOMBRA

Montella dovrà rinunciare al solo Rasmussen, alle prese con un’ infezione, e che comunque dovrebbe tornare operativo per gli inizi di settembre

GENOA, CASSATA RECUPERA, STURARO NO:

I due centrocampisti ex Juve sono tra i soli indisponibili per il debutto con la Roma. Se Cassata è sulla via della guarigione, Sturaro è alle prese con un crociato che lo terrà fuori per almeno altri due mesi.

INTER, GODIN OUT CONTRO IL LECCE

Antonio Conte deve rinunciare a Diego Godin per la sfida al Lecce. Il centrale, fattosi male durante il ritiro, è in dubbio anche per il derby.

JUVENTUS, FUORI PJACA E PERIN

Due lungodegenti per la Juventus, che dovrà fare a meno di Pjaca (fuori almeno fino alla sesta giornata), e Perin, ai box da aprile, e che dovrebbe tornare a disposizione verso fine novembre.

LAZIO, MILINKOVIC E LULIC TENTANO IL RECUPERO PER IL DERBY

Assenze pesanti in casa Lazio che, pur avendo recuperato Caicedo, dovrà fare a meno di Lulic e Milinkovic-Savic (in dubbio anche per il derby). Assenti anche Marusic e Lukaku, con Inzaghi chiamato ad inventarsi qualcosa sulla fasci sinistra.

LECCE, TUTTI RECUPERATI TRANNE FIAMOZZI

Sorride Liverani che, in vista del debutto importantissimo di San Siro recupera tuuti i propri effettivi (tra cui Mancosu e i due nuovi acquisti Shackov e Benzar), essendo costretto a rinunciare solo a Fiamozzi.

MILAN, CALDARA RESTA IN LUNGODEGENZA

Una sola defezione per mister Giampaolo che, contro l’ Udinese dovrà fare a meno di Caldara, alle prese con i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per tutta la scorsa stagione.

NAPOLI, MALCUIT E TONELLI RECUPERATI



Acelotti ha a disposizione tutti gli uomini per la prima contro la Fiorentina. Anche Tonelli e Malcuit sono stati recuperati, con il primo non ancora certo di rimanere in azzurro.

PARMA, TUTTI A DISPOSIZIONE DI D’ AVERSA

Anche il Parma si appresta ad affrontare la Juve al gran completo, dopo aver recuperato Rigoni dall’ infortunio.

ROMA, NZONZI E PASTORE A DISPOSIZIONE DI FONSECA

Nessuna assenza per Fonseca, che, in vista del Genoa, recupera sia Nzonzi che Pastore.

SAMPDORIA, DI FRANCESCO RIABBRACCIA GABBIADINI

Nessun infortunato per Eusebio Di francesco che, in vista del delicato match con la Lazio, recupera anche Manolo Gabbiadini

SASSUOLO, NESSUN INDISPONIBILE

De Zerbi ha dalla sua tutti gli effettivi, per la prima partita contro il Torino

SPAL, FARES TRIENTRA A GENNAIO

Guai in vista per Semplici, che sulla sinistra dovrà fare a meno di Fares, che ha riportato una gravelesione al crociato anteriore sinistro, e il cui rientro è previsto per gennaio,

TORINO, DIFESA RECUPERATA. MANCA IAGO FALQUE

Due assenze per Mazzarri che, dopo aver recuperato Lyanco e Djidji in difesa, dovrà fare a meno di Iago Falque (fino alla seconda), e Simone Edera, il cui rientro è previsto per la settima giornata.

UDINESE, DE MAIO ALLE PRESE CON UN AFFATICAMENTO, MA DOVREBBE FARCELA



Una sola, probabile, assenza per mister Tudor che, contro il Verona, potrebbe dover rinunciare a De Maio, il francese sta comunque tentando il recupero, dopo aver accusato dei fasidi muscolari.

VERONA, FUORI SOLO DI CARMINE

Juric avrà a disposizione tutti gli effettivi, con il solo Di Carmine costretto ai box sino alla seconda giornata.