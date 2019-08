Serie D, girone H

Serie D girone H, inizia il campionato. Dopo mesi e mesi di attesa e dopo mesi di calciomercato, finalmente torna il campionato di Serie D. Quest’anno il girone H di Serie D, si preannuncia come il più difficile della categoria e per le compagini che ne faranno parte, assomiglia molto più ad un’ ex C2. Il girone H di quest’ anno è un girone a forte predominanza pugliese, infatti saranno 11 le squadre a rappresentare la Puglia, il girone viene completato da 5 squadre campane e 2 lucane. In questo raggruppamento c’è finito il Foggia dopo il fallimento della vecchia società e ci sarà anche l’Audace Cerignola, esclusa dal ripescaggio nel campionato di Serie C. Le favorite a vincere questo campionato oltre alle due compagini citate, c’è il Taranto e occhio alle outsiders come Bitonto, Brindisi e Casarano ed un gradino più giù troviamo la Fidelis Andria. Il programma della 1.a giornata mette già a confronto dei match particolarmente interessanti, tra i quali Fasano-Foggia e Taranto-Brindisi. Il nuovo Bitonto di Taurino esordirà in trasferta al ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni contro la formazione lucana, mentre l’Andria sarà ospite della Gelbison. Questa 1.a giornata mette in programma anche il derby campano Agropoli-Sorrento, mentre Cerignola-Casarano sarà rinviata in quanto gli ofantini sono partiti tardi nella preparazione a causa del mancato ripescaggio in Serie C, pertanto il Cerignola inizierà il suo campionato dalla 3.a giornata, ovvero domenica 15 settembre.

Ecco tutto il programma odierno:

Agropoli-Sorrento (ore 15);

Cerignola-Casarano RINVIATA ;

; Fasano-Foggia (ore 15);

Gelbison-Andria (ore 15);

Gladiator-Altamura (ore 15);

Francavilla-Bitonto (ore 16);

Gravina-Nardò (ore 16);

Nocerina-Val d’Angri (ore 16);

Taranto-Brindisi (ore 17).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il programma della 1.a giornata. Dopo lo scorso anno in cui nel girone I fu inserito il Bari, questa stagione in questo girone è stato inserito il Palermo dopo il fallimento dalla Serie B. Sono proprio i rosanero i favoriti a vincere questo campionato, anche se ci sono avversari da non sottovalutare come il nuovo Messina ma un ruolo da protagonista potrebbe recitarlo anche la Palmese e al posto della Turris ci sarà il Savoia, lo scorso anno inserito nel girone H. Il girone I ha rispecchiato la composizione degli anni scorsi relativamente alla posizione geografica delle varie squadre, pertanto il girone sarà formato da squadre provienti da Sicilia, Calabria e Campania. Il programma della 1.a giornata vedrà il Palermo far visita al Marsala, l’altra favorita a vincere il campionato, l’ ACR Messina, se la vedrà sul difficile campo del Troina, gli altri match interessanti di questa 1.a giornata sono Acireale-Palmese; Ragusa-Nola; San Tommaso Savoia e Castrovillari-Giugliano.

Ecco tutto il programma odierno:

Acireale-Palmese (ore 15);

Cittanovese-Biancavilla (ore 15);

FC Messina-Licata (ore 15);

Ragusa-Nola (ore 15);

Marsala-Palermo (ore 15);

San Tommaso-Savoia (ore 15);

Troina- ACR Messina (ore 15);

Castrovillari-Giugliano (ore 16);

Roccella-Corigliano (ore 16).