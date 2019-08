Southampton-Manchester United: Dove vedere il match in Diretta Tv e Streaming

Southampton-Manchester United è la partita che aprirà la quarta giornata di Premier League.

La classifica vede le due squadre separate da un solo punto, con il Southampton che ha conquistato tre punti e lo United che dopo una partenza eccezzionale, con il 4-0 rifilato al Chelsea si è un po’ arrestato, pareggiando prima contro il Wolverhampton e uscendo poi sconfitto dall’ultima partita contro il Crystal Palace.

I Red Devils stanno affrontando diversi problemi anche extracalcistici. Si trovano infatti principalmente a non riuscire a finalizzare il bel gioco che propongono, questo forse anche per il mercato incompleto, date le richieste mai esaudite dell’allenatore di un nuovo attaccante per sostituire Lukaku e di un centrocampista, che poteva essere Milinkovic-Savic.

Fuori al campo invece sono vittime di insulti razzisti Pogba e Rashford, a causa dei rigori sbagliati.

I Saints invece dopo due giornate in cui erano rimasti a secco sono finalmente riusciti a vincere.

Insomma potrebbe rivelarsi una partita più equilibrata del previsto.

Ecco dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming e le probabili formazioni

Southampton-Manchester United probabili formazioni:

Probabile formazione Southampton (3-5-2): Gunn; Bednarek, Vestergaard, Yoshida; Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Adams, Redmond.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; Pogba, McTominay; Lingard, Pereira, James; Rashford.

Diretta Tv e Streaming

Southampton-Manchester United si giocherà sabato 31 agosto alle 13.30.

La partita sarà trasmessa in:

Diretta Tv: SkySport

Diretta streaming: SkyGo e U-TV