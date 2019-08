Streaming Borussia Dortmund-Augusta: orario e dove vedere il match di Bundesliga, domani, sabato 17 agosto

Riparte la Bundesliga e, con lei, la caccia al Bayern Monaco, campione di Germania in carica.

La squadra maggiormente indiziata ad insidiare la leadership bavarese, è sicuramente il Borussia Dortmund. I gialloneri di Favre sono reduci dall’ esaltante vittoria in supercoppa proprio contro il Bayern, e sperano che tale trionfo possa essere solo il preludio a una stagione ricca di glorie e soddisfazioni.

Il Borussia esordirà domani contro l’ Augusta, squadra che lo scorso anno ha lottato per la salvezza, ma è comunque riuscita a sorprendere la squadra di Favre, battendola 2-1 lo scorso anno e compromettendone la corsa al titolo.

Borussia Dortmund-Augusta: presentazione del match



Il Borussia parte ovviamente favorito in questo match d’ esordio. La squadra di Favre si è rindorzata molto durante questa campagna acquisti, non solo riabbracciando Mats Hummels, ma anche strappando al Leverkusen le prestazioni di Brandt, e assicurandosi Thorgan Hazard per circa 25 milioni dal Monchrngladbach.

La stella della squadra resta comunque Paco Alcacer, cui I tifosi del Borussia chiedono di segnare e trascinare I compagni alla vittoria di un titolo che manca da sette anni.

L’ Augusta ha investito, invece, molto su un nuovo estremo difensore, Thomas Kubec dal Rennes, e proverà a regalare la prima sorpresa del torneo.

Nell’ ultimo precedente, lo scorso marzo, l’ Augusta riuscí ad imporsi per 2-1, in casa, sul Borussia Dortmund e proverà a ripetersi, domani, al Westfalenstadion, dinnanzi ai tifosi avversari.

Streaming Borussia Dortmund-Augusta: orario e dove vedere il match



La partita Borussia Dortmund-Augusta è prevista per domani alle 15:30. Purtroppo, nessun canale satellitare sembra offrire la diretta del match all’ interno dei propri palinsesti, con Sky football, che trasmetterà il match in differita, a partire dalle 21:15