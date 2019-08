Streaming Chelsea-Leicester: orario e dove vedere il match, oggi, 18 agosto

Terzo impegno stagionale per il Chelsea di Frank Lampard, che, dopo aver perso malamente all’ esordio in Premier contro lo United, e essersi dovuto arrendere al Liverpool di Klopp nel derby di supercoppa, affronta quest’ oggi il Leicester, squadra sempre insidiosa, reduce da un pari all’ esordio contro l’ ostico Wolverhampton.

Chelsea-Leicester: presentazione del match



La seconda giornata di Premier League rischia di essere un banco di prova decisivo per Lampard, uscito con le “ossa rotte” dalla sfida con lo United, nonostante una prima frazione giocata alla pari del proprio avversario.

Il tecnico dei blues è già finito sulla “graticola”, e negli ultimi giorni, si è fatto il nome di Massimiliano Allegri, come possibile sostituto.

Il tecnico, ex capitano storico del Chelsea, potrebbe puntare oggi sul 4-3-3, con Mount e Pulisic al fianco di Giroud.

Il Leicester, dopo aver retto al Wolverhpton, spera di fare il “colpaccio”, e si affida ai gol di un redivivo Vardy, e al talento dei giovani Tielmans e Praet (ex Sampdoria), per far girare al meglio il centrocampo.

Il Chelsea parte comunque favorito ma, visti I risultati di inizio stagione, dalla gara ci si puó aspettare di tutto.

Streaming Chelsea-Leicester: orario e dove vedere il match



La partita tra Chelsea e Leicester è prevista per le 17:30 di oggi, e sarà visibile su Sky Sport Football, canale 203 della piattaforma di Sky, unica emittente ad aver acquistato I diritti per trasmettere la Premier inglese.