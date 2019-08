Streaming Lione-Angers: orario e dove vedere il match, domani, 17 agosto

Comincia ad entrare nel vivo la Ligue 1 2019-2020 che, dopo aver dato il fischio d’ inizio la scorsa settimana con la prima giornata, prosegue domani con il secondo turno, che vedrà contrapporsi, per prime, le squadre di Lione ed Angers.



Lione-Angers: presentazione del match



Quello che ci apprestiamo a vivere è, paradossalmente, uno scontro di “vertice”. Le due squadre hanno vinto e convinto durante la gara d’ esordio, e ora si apprestano ad affrontarsi, a punteggio pieno e da prime in graduatoria.

Il Lione, che punta ad insidiare quest’ anno la leadership del Paris, punta tutto su un tridente da favola composto da: Dembele, Depay e Traorè. La squadra si è imposta con un secco 3-0 sul Monaco di Jardim, e punta a fare del proprio meglio con gli acquisti di Konè e Andersen, a rinforzare il reparto arretrato.

Se dai ragazzi di Sylvinho ci si poteva attendere una prestazione esaltante contro il Monaco, ció che ha sorpreso, è stato il trionfo dell’ Angers, 3-1 sul Bordeaux, con reti di Adelaide, Lage e Mangani.

Guidati dal tecnico Stephane Moulin da ormai otto anni, I bianconeri hanno dalla propria non poca esperienza. Diversi elementi della rosa, hanno infatti un’ età prossima ai 30 anni, e sono d’ ausilio ai tanti giovani promettenti prodotti dal fertile vivaio transalpino.

Tra questi, segnaliamo il terzino sinistro Rayat Ait-Nouri, da tempo sul taccuino di club importanti, e che viene seguito anche dalla Juventus.

Streaming Lione-Angers: orario e dove vedere in diretta la partita



La gara tra Lione e Angers è prevista per domani alle ore 20:45, e sarà visibile sulla piattaforma Dazn, che offre, in esclusiva, alcuni match dei campionati piú importanti, mediante il pagamento di un abbonamento mensile (10,99 €).