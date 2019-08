Streaming Nantes-Olympique Marsiglia, orario e dove vedere il match di Ligue 1, oggi, 17 agosto

La Ligue 1 è già giunta alla seconda giornata, non senza aver regalato alcune sorprese durante il primo turno.

Una di queste è stata la sconfitta del nuovo Marsiglia targato Andrè Villas Boas, contro la meno quotata formazione del Raims. Non una buona prova quella dei marsigliesi all’ esordio, che oggi proveranno a riscattare contro il Nantes, anch’ esso uscito sconfitto 2-1 dal match contro il Lille.

Nantes-Olympique Marsiglia: presentazione del match



La partita odierna, mette di fronte due compagini uscite malconce dall’ esordio in campionato, e desiderose di cominciare a incamerare I primi punti.

Il Marsiglia, dopo aver investito sulla giovane seconda punta Dario Benedetto, auspicava sicuramente un inizio migliore per porsi subito in scia di Lione (che conta già due vittorie all’ attivo) e Psg.

La squadra di Villas Boas ha invece palesato non poche difficoltà durante la partita giocata contro il Reims sabato scorso, mostrando come sia ancora lontana dall’ assimilare alla perfezione I dettami del nuovo tecnico.

Il Nantes aveva sicuramente preventivato un inizio di campionato più difficoltoso, ma ció non toglie che, I ragazzi di Gourcuff, che hanno fatto spesa in Italia, acquistando I vari Lafont e Wague, vogliano vincere per provare a smuovere la classifica.

Streaming Nantes-Olympique Marsiglia: orario e dove vedere il match



La gara tra Nantes e Olympique Marsiglia è prevista per oggi alle ore 17:30.

La gara verrà trasmessa in diretta su Dazn, piattaforma che offre, ai propri abbonati, un pacchetto di match, scelto settimanalmente, dalla Serie A, B e dai maggiori campionati europei.