Trapani-Venezia. Alle ore 21 allo stadio ‘Provinciale’ di Trapani i siciliani guidati in panchina dal neo tecnico Francesco Baldini ospitano il Venezia di Alessio Dionisi, il match è valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B e sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I siciliani dopo la promozione dello scorso campionato attraverso i playoff hanno l’ obiettivo della permaneza nel campionato di Serie B dopo un’estate difficile che rischiava di non far iscrivere i siciliani a questo campionato, intanto dal mercato sono arrivati due acquisti di spessore per centrare l’obiettivo, si tratta di Scaglia del Parma e di Pettinari del Lecce. I lagunari dopo il ripescaggio al posto del Palermo, retrocesso in Serie D, vogliono dimenticare la passata stagione è culminata con la retrocessione in Serie B dopo il playout contro la Salernitana ed infatti ripartono da un tecnico giovane come Dionisi, intanto dal mercato è arrivato Montalto dalla Cremonese. Analizzando ciò che è successo durante la 1.a giornata di Serie B, entrambe le squadre sono partite con una sconfitta, arrivata in modalità differenti. Il Trapani ha perso in trasferta sul campo dell’Ascoli per 3-1; invece i veneti hanno perso in casa contro la Cremonese per 1-2. Trapani-Venezia sarà arbitrata dal signor Giacomo Camplone di Pescara coaudiuvato da Marcello Rossi di Novara e Robert Avalos di Legnano, il quarto uomo sarà il signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Trapani-Venezia, le probabili formazioni. QUI TRAPANI- Il mister dei siciliani Baldini opterà per il 4-3-3 con Carnesecchi in porta, il ragazzo è stato convocato da Nicolato per gli impegni dell’ Under 21; i difensori saranno Del Prete, Fornasier, Pagliarulo e J.Silva; i tre di centrocampo saranno Luperini, Colpani e Taugardeau; nel tridente offensivo spazio a Jakimovski, Pettinari e Nzola. QUI VENEZIA– Il tecnico dei lagunari Dionisi risponderà con il 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali; in difesa spazio a Lakicevic, Modolo, Cremonesi e Felicioli; i tre di centrocampo saranno Zuculini, Vacca e Lollo; Aramu agirà nel ruolo di trequartista alle spalle degli attaccanti Capello e Bocalon.



Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Fornasier, Pagliarulo, J.Silva; Luperini, Colpani, Taugardeau; Jakimovski, Pettinari, Nzola. All. Baldini.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Vacca, Lollo; Aramu; Capello, Bocalon. All. Dionisi.

Trapani-Venezia, come seguire il match in tv e streaming

Trapani-Venezia, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.