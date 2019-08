Triestina-Juventus. Alle ore 20.30 di domani allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste i padroni di casa della Triestina guidati in panchina da Massimo Panavel ospiteranno la Juventus di Maurizio Sarri in un match amichevole che sarà l’ultimo test per entrambe con i rispettivi campionati che la prossima settimana partiranno ufficialmente. Gli ‘alabardati’ hanno già esordito nella nuova stagione, affrontando due turni di Coppa Italia. Nel primo turno la squadra giugliana ha superato la Cavese vincendo 3-1, mentre al secondo turno la corsa degli alabardati si è conclusa allo stadio ‘Curi’ di Perugia perdendo 1-0 contro gli umbri. Per quanto riguarda la Juventus, il precampionato dei bianconeri è stato tutt’altro che esaltante, i campioni d’Italia hanno preso parte all’ Icc 2019 perdendo all’esordio 3-2 contro il Tottenham, vincendo ai rigori contro l’Inter dopo aver pareggiato nei 90 minuti 1-1 e perdendo l’ultima gara del più importante torneo estivo contro l’Atletico Madrid 1-1. Nel suo percorso di avvicinamento al campionato, i bianconeri hanno affrontato anche il Team K-League pareggiando per 3-3, hanno battuto 4-0 il Novara e mercoledì 14 agosto test in famiglia tra Juventus A e Juventus B con il punteggio finale di 3-1 per la Juventus A. La Triestina farà il suo esordio nel campionato di Serie C, girone B, domenica 25 agosto alle ore 15 contro il Gubbio. La Juventus, invece, esordirà sabato 24 agosto alle ore 18 allo stadio ‘Tardini’ di Parma contro gli emiliani e vorrà partire con il piede giusto dopo un’estate di cambiamenti.

Triestina-Juventus, come seguire il match in tv e streaming

Triestina-Juventus, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, verrà trasmesso su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, il match sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.