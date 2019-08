Valencia-Inter. Allo stadio ‘Mestalla’ il Valencia allenato da Marcelino García Toral affronta l’Inter di Antonio Conte in ambito del Trofeo Naranja, questa amichevole è fissata per le ore 21.30 ed è l’ultimo test amichevole prima dell’esordio dell’Inter in campionato che avverrà nel ‘monday night’ del 26 agosto alle ore 20.45 quando a San Siro gli uomini di Conte ospiteranno il Lecce. Le ultime ore in casa nerazzurra sono state piuttosto frenetiche sul fronte mercato, infatti nella giornata di mercoledì 7 agosto la società meneghina con a capo la famiglia Suning si è assicurata il potente attaccante belga Romelu Lukaku dopo un’estenuante trattativa che poteva portare l’ex United alla Juventus in un ipotetico scambio con Dybala, ma dopo il rifiuto dell’argentino a vestire ‘red devils’ l’Inter si è fiondata sull’attaccante belga soddisfando le richieste dello United e pagando l’attaccante belga circa 65 milioni di € più circa 10 di bonus. I nerazzurri secondo le ultime ore sono vicinissimi ad acquistare dalla Roma l’attaccante bosniaco Edin Dzeko, mentre sul fronte cessioni Ivan Perisic pare essere vicino al trasferimento al Bayern Monaco. L’Inter è reduce dalla vittoria ai rigori contro il Tottenham nell’International Champions Cup e i miglioramenti dal punto di vista del gioco stanno facendo notare il buon lavoro che Antonio Conte sta apportando sulla rosa a disposizione finora mettendo in preventivo che la rosa a disposizione non è ancora quella definitiva. Per quanto riguarda il Valencia, invece, il cammino durante le amichevoli estive è stato condensato sia da vittorie sia da sconfitte. Gli spagnoli hanno vinto contro Sion, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen; mentre le sconfitte sono giunte contro Monaco e Brighton. Il Valencia farà il suo esordio in Liga sabato 17 agosto alle ore 19 contro la Real Sociedad, il match è in programma al ‘Mestalla’.

Valencia-Inter, le probabili formazioni. QUI VALENCIA- Il tecnico degli iberici Marcelino si affiderà al consueto 4-4-2 con Cillessen tra i pali; i terzini saranno Wass e Gaya, mentre al centro della difesa spazio a Garay e Diakhabu; a centrocampo giocheranno Soler, Parejo, Kondogbia e Guedes; la coppia degli attaccanti sarà formata da Rodrigo e Gameiro. QUI INTER- Antonio Conte risponderà con il 3-5-2 con capitan Handanovic tra i pali; i tre di difesa saranno D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar; nei cinque di centrocampo gli esterni saranno Candreva e Dalbert, mentre i tre in mezzo saranno Gagliardini, Brozovic e Sensi; la coppia d’attacco sarà formata da Esposito e Perisic con Lukaku che potrebbe giocare uno scampolo di partita.

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Diakhabu, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro All. Marcelino.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva. Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic All. Conte.

Valencia-Inter, come seguire il match in tv e streaming

Valencia-Inter, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sul Canale NOVE. Per chi, invece, volesse guardare la partita in streaming potrà farlo consultando Dplay o quantomeno consultando anche tutti i canali Social della società nerazzurra.

Valencia-Inter, i precedenti. L’ultimo precedente in assoluto tra le due squadre risale all’ Icc del 2013, quel match fu vinto dal Valencia con un pesante 4-0. A livello di amichevoli, l’Inter ha affrontato il Valencia il 28 luglio del 2007 nell’ Emirates Cup perdendo per 2-0. Per quanto concerne i confronti ufficiali, le due squadre non si affrontano dagli ottavi di finale della Champions League 2006-2007, nel doppio confronto la spuntarono gli spagnoli pareggiando sia all’andata a San Siro 2-2. sia al ritorno con uno scialbo 0-0 con tanto di rissa finale.