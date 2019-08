Wolverhampton-Manchester United: diretta tv e streaming, dove vedere match Premier 19 agosto

Solskjaer e il suo Manchester United, vogliono bissare il successo della prima giornata di Premier League questo lunedì 19 agosto. L’avversario dei Red Devils sarà il Wolverhampton di Patrick Cutrone, avversario non proprio dei più facili. Lo United ha dimostrato di essere una squadra tosta nell’esordio a Old Trafford contro il Chelsea. Il match – vinto per 4-0 – è stato giocato molto bene nella ripresa, dove sono arrivate ben tre reti. Nel primo tempo, positive le prestazioni di De Gea e mister 88 milioni Maguire. A livello di gioco, la squadra ha lasciato davvero a desiderare dato che il Chelsea ha colpito ben due pali.

Con il Wolverhampton – prossima squadra del Torino in Europa League – la storia sarà differente. La coppia Rashford-Martial dovrà dimostrare di essere affiatata come contro i Blues. Così da dare certezze al team di Old Trafford, desideroso di tornare al vertice dopo una stagione passata a metà classifica. Senza infamia e senza lode. Calcio d’inizio alle ore 21.

Wolverhampton-Manchester United, diretta tv e streaming, dove vedere il match di Premier 19 agosto

Il match di Premier League, Wolverhampton-Manchester United, in programma lunedì 19 agosto, ore 21, trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedersi il match in streaming, direttamente su smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare. Buon divertimento!