Zazzaroni: “Icardi è uomo di parola con Paratici. Il Napoli irritato dalla Juventus”

La telenovela Icardi senza fine, l’opinione di Zazzaroni. Il futuro dell’ormai ex numero nove interista è sempre più un rebus con l’ipotesi permanenza da separato in casa a Milano che si avvicina. Icardi non vorrebbe lasciare l’Inter se non per la Juventus e avrebbe rifiutato anche la ricca offerta del Napoli. La situazione diventa sempre più intricata e Ivan Zazzaroni ne ha fatto un ritratto particolare tra le pagine de Il Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano sportivo scrive così: “Prigioniero della parola data. Prigioniero di certezze che niente e nessuno riesce ancora a scalfire. Prigioniero di una situazione per alcuni aspetti surreale e più grande di lui. Prigioniero dell’orgullo. Prigioniero di troppi interessi, spesso trasversali. L’Inter è invece sicura che Paratici mantenga da mesi i contatti con Wanda soltanto per far sì che il “grande disturbo” continui ad avvelenare le giornate di Marotta. Si è peraltro saputo che Icardi, nel periodo dello “sfasciamento”, diede la parola proprio a Paratici, il primo consolatore a farsi vivo, ed essendo uomo di principi ancora la rispetta”.

Icardi rifiuta il Napoli, il punto di vista di Zazzaroni. I rumors degli ultimi giorni parlano di un’offerta fatta pervenire da De Laurentiis a Marotta di 65 milioni di euro per il cartellino più 7,5 milioni annui garantiti all’argentino. Icardi avrebbe declinato la proposta facendo saltare una trattativa ben impostata e mandando su tutte le furie il presidente del Napoli. In particolare Zazzaroni rivela: “Il Napoli, la cui ultima offerta è stata considerata soddisfacente, è irritato con la Juve che accusa di ingerenze, azioni di disturbo finalizzate a far sì che Maurito non decida di passare alla concorrenza”. Una cosa è certa, fino al 2 settembre ne vedremo delle belle.