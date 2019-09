Alessandria-Giana Erminio streaming gratis e diretta tv, dove vedere Serie C, 26 settembre ore 20:45

Assalto al secondo posto per l’Alessandria di Cristiano Scazzola. I piemontesi dopo una partenza tiepida (due pareggi nelle prime due giornate contro Gozzano e Carrarese), hanno inanellato ben tre vittorie consecutive. Il tris vincente ha dato morale a tutto l’ambiente, che ora sogna un ritorno in Serie B. Al momento, la squadra è in zona playoff e qualora dovesse vincere questa sera contro il fanalino di coda Giana Erminio – solo 2 punti in 5 giornate per gli uomini di Maspero – l’Alessandria si troverebbe al secondo posto isolato con 14 punti, alle spalle della capolista Monza che comanda con 15. Un’occasione ghiotta e da non perdere. Gli uomini più in forma in zona gol per i piemontesi sono Arrighini ed Eusepi: due reti a testa per entrambi. Il Giana Erminio ha raggiunto i primi punti di questo campionato di Serie C girone A in queste ultime due giornate, pareggiando con Gozzano e Carrarese, le stesse squadre che bloccarono l’Alessandria nelle prime due giornate. Calcio d’inizio ore 20:45, giovedì 26 settembre.

Alessandria-Giana Erminio streaming e diretta tv, dove vedere match Serie C, 26 settembre ore 20:45

Il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C girone A, Alessandria-Giana Erminio, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C 2019/20. Buon divertimento!