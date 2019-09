Armenia-Italia: diretta tv e streaming, dove vedere match Qualificazioni Euro 2020, 5 settembre ore 18

L’Italia di Mancini riparte dall’Armenia. Gli azzurri affronteranno nella quinta giornata delle Qualificazioni a Euro 2020, l’Armenia. Squadra al terzo posto nel Gruppo J. L’Italia è saldamente al primo posto, avendo vinto tutte e quattro le partite finora disputate. La squadra allenata da Mancini sta dimostrando di avere le carte in regola per dire la sua al prossimo Europeo: l’ex tecnico del Manchester City ha saputo valorizzare il talento di Lorenzo Insigne, finalmente esploso in Nazionale. Assenza pesante sarà quella di Giorgio Chiellini: il capitano non potrà disputare il match per via del suo grave infortunio al ginocchio, che lo terrà fuori per almeno 6 mesi. Al suo posto, Mancini schiererà Alessio Romagnoli che farà coppia con Bonucci. L’Armenia di Mkhitaryan è senza dubbio una squadra da tenere d’occhio dato che viene da due vittorie consecutive contro Liechtenstein e Grecia. Gli azzurri cercando dunque la quinta vittoria consecutiva, ipotecando la qualificazione all’Europeo. Calcio d’inizio giovedì 5 settembre, ore 18.

Armenia-Italia: diretta tv e streaming, dove vedere il match 5 settembre ore 18

La partita valida per le Qualificazioni a Euro 2020, Armenia-Italia, in programma giovedì 5 settembre alle ore 18, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming direttamente da smartphone, tablet o pc, il match sarà visibile su RaiPlay. Buona visione!