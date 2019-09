ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK FORMAZIONI: L’ATTESA DEL MATCH STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è nettamente concentrata sulla sfida di martedì sera contro lo Shakhtar Donetsk per la seconda partita della fase a gironi della UEFA Champions League. Un match importantissimo per i nerazzurri bergamaschi che vogliono conquistare la prima vittoria in Coppa dei Campioni dopo l’esordio da incubo contro la Dinamo Zagabria (4-0 dove i nerazzurri giocavano con l’emozione nelle gambe), ma stavolta è diverso: gli orobici hanno imparato la lezione e affronteranno con una testa molto diversa rispetto a due settimane fa. Per non parlare del fatto che ora la Dea vive in un momento di grazia eccezionale: terzo posto a pochi punti di distanza dalla Juventus di Maurizio Sarri e dall’Inter capolista dell’ex tecnico orobico (2010) Antonio Conte. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Shakhtar Donetsk.

ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini schiereranno la loro formazione migliore: 3-4-1-2 con l’attacco formato dal trio Zapata, Ilicic e Papu Gomez. Chiavi della difesa affidate a Kjaer, Masiello e Palomino. Per gli ospiti 4-2-3-1 con Solomon, Taison, Marlos a sostegno del centravanti Junior Moraes. In mediana verranno schierati Patrik, Stepanenko e Bolbat.

ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Palomino, Kjaer, Masiello; Hateboer, Gosens, De Roon, Pasalic, Malinovskyi, Ilicic, Zapata.

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov, Ismaily, Matviyenko, Kyvtsov, Bolbat, Stepanenko, Alan Patrik; Solomon, Taison, Marlos, Junior Moraes.