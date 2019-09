Atletico Madrid-Juventus, streaming gratis e Diretta Tv Champions League

E anche quest’anno ricomincia finalmente la Champions League che ci offre fin da subito grandi partite per le italiane come Napoli-Liverpool martedì alle 21 e Atletico Madrid-Juventus mercoledì sempre alle 21.

Lo scontro dei bianconeri sarà sicuramente fondamentale, compreso quello di ritorno all’Allianz Stadium, per il raggiungimento del primo posto nel girone, che consentirà almeno sulla carta, un impegno agli ottavi di finale più agevole.

La situazione in casa Juventus

Dopo la partita parecchio deludente giocata a Firenze, sono stati effettuati maggiori esami per sciogliere ogni dubbio sulle situazioni Pjanic e Douglas Costa.

Il primo non ha evidenziato lesioni muscolari e già oggi ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai compagni. Per il brasiliano la situazione dovrebbe essere leggermente più complicata, con nuovi accertamenti che verranno effettuati tra 15 giorni per stabilire con maggiore chiarezza i tempi di recupero.

In vista di Atletico Madrid-Juventus

L’Atletico arriva da una sconfitta contro il Real Sociedad, in una partita nella quale solamente per il 45% del tempo la palla è stata in possesso dei giocatori di Madrid, che sono arrivati alla conclusione nello specchio della porta per sole due volte nell’arco dei novanta minuti.

Insomma una squadra che non arriva di certo da una prestazione esaltante e che proverà a scendere in campo con le giuste motivazioni.

Ecco dove vedere Atletico Madrid-Juventus in streaming e Diretta Tv mercoledì 18 Settembre

Atletico Madrid-Juventus ore 21.00 18/09/2019

Diretta Tv: Sky Sport (esclusiva)

Diretta Streaming: Sky Go