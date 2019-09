Borussia Dortmund Barcellona: prima convocazione in stagione per Messi

Finalmente arriva anche il suo momento.

Un infortunio nei primi giorni di Agosto aveva fermato l’esordio del cinque volte pallone d’oro. I tempi di recupero non sono stati fin dall’inizio molto chiari, c’era chi forse più con la speranza che con i dati oggettivi parlava già di ritorno in campo sabato scorso contro il Valencia (partita vinta 5-2 dai blaugrana) e chi un po’ più pessimista ipotizzava un ritorno in campo ad Ottobre.

Ma dopo molti dibattiti l’ufficialità è arrivata, la convocazione di Leo Messi è tornata in vista del match odierno di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Certamente sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto, al suo posto dovrebbe partire ancora una volta il baby fenomeno Ansu Faty reduce da un’ottima prestazione contro il Valencia.

Messi sarà sicuramente necessario contro una delle squadre maggiormente in forma della Bundesliga e in un girone che vede tra le pretendenti ai primi due posti anche l’Inter.

Qualche numero

Leo Messi la scorsa stagione vincendo la Scarpa d’oro e la classifica marcatori della Champions League con un totale di 12 gol è sicuramente uno dei maggiori indiziati alla vincita del Pallone d’oro.

Un premio che manca da molto non è di certo La Liga capace di vincere 10 campionati spagnoli di cui 3 negli ultimi quattro anni.

La Champions League, vinta 4 volte dall’argentino con la maglia del barca manca invece ormai da quattro stagioni; proprio per questo motivo già da stasera seguiremo con grande interesse la scalata verso il titolo e il ritorno finalmente in campo di un fuoriclasse.

FONTE: Sky Sport