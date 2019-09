Cerignola-Casarano. Alle ore 15 di mercoledì 18 settembre allo stadio ‘Domenico Monterisi’ il Cerignola guidato in panchina da Alessandro Potenza, lo scorso anno sulla panchina della Fidelis Andria, ospita il Casarano guidato in panchina da Pasquale De Candia, allenatore che ha condotto i salentini anche la passata stagione con cui ha vinto il campionato di Eccellenza Pugliese. Il match è valido per la 1.a giornata del girone H di Serie D che lo scorso 1° settembre era stata rinviata per il ritardo del club ofantino nel completare la rosa, ritardo dovuto al mancato ripescaggio in Serie C che ha fatto slittare mercato e preparazione. Nel turno di domenica scorsa valevole per la 3.a giornata del girone H del campionato di Serie D, il Cerignola ha fatto il suo esordio in campionato davanti al pubblico del ‘Monterisi’ battendo per 2-1 il Val D’Angri; mentre gli ospiti hanno battuto al ‘Capozza’ il Brindisi per 4-0, con questo successo il Casarano ottiene i primi 3 punti della stagione dopo la sconfitta della 2.a giornata contro il Taranto per 0-1.

Cerignola-Casarano, le parole dei tecnici dopo le vittorie di domenica scorsa. All’indomani del successo contro il Val d’Agri per 2-1, il tecnico degli ofantini Potenza si è espresso in merito alla prestazione dei suoi: “Tengo a precisare che nel calcio la cosa più importante è il risultato ed in questo caso i 3 punti, i miei ragazzi sono stati bravi a raggiungere questo obiettivo anche se non era facile contro un avversario tosto come il Val d’Agri. C’è da dire anche che abbiamo concluso il match con ben 6 under in campo e per gran parte della gara abbiamo quasi dominato. I due rammarici che ho sono innanzitutto il gol subito per una disattenzione ma anche il fatto che siamo stati costretti a far giocare qualche giocatore più del dovuto. Per quanto riguarda il recupero contro il Casarano, dobbiamo essere bravi a dosare meglio le forze perchè abbiamo un serie di impegni ravvicinati in 2 settimane” (tuttocalciopuglia.com). De Candia, invece dopo il successo per 4-0 contro il Brindisi ha analizzato la prestazione dei suoi calciatori dicendo: “Abbiamo giocato un ottimo calcio confermando quanto di buono fatto contro il Taranto, grazie a quel match abbiamo capito dei mezzi a nostra disposizione e daremo tutto ogni domenica”. (tuttocalciopuglia.com).

Cerignola-Casarano, come seguire il match in tv e streaming

Cerignola-Casarano, info diretta tv e streaming. Questo match, valevole per il recupero della 1.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, non dovrebbe essere trasmessa da nessuna televisione salvo cambiamenti dell’ultima ora. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre.