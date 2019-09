Chievo Verona-Pisa: diretta tv e streaming, dove vedere match Serie B, sabato 21 settembre

Rinvigorito dalla vittoria con il Venezia nella terza giornata di questa Serie B 2019/20, il Chievo Verona di Marcolini si appresta ad affrontare il Pisa, squadra reduce da due vittoria consecutive. Non sarà una partita semplice per i veneti, alle prese con dei problemi difensivi importati dati i tre gol subiti belle prime due giornate contro Perugia e Empoli. Marcolini può affidarsi alla grande vena realizzattiva in zona gol da parte di Djordjevic, in rete già due volte in questo inizio di campionato. Per quanto riguarda il Pisa, la situazione è opposta. Gli uomini di D’Angelo sono quasi una macchina perfetta in questo inizio di stagione, avendo collezionato ben sei gol fatti e solo uno subito, nell’ultima sfida contro la Cremonese. Vinta per 4-1. L’uomo da tenere d’occhio è senz’altro il classe 1989 Marconi, in gol già tre volte con i nerazzurri. Gol importanti quelli realizzati da Marconi e mai banali, come la rete bellissima realizzata contro la Cremonese di sinistro. Implacabile pure dal dischetto. Insomma, una partita che promette scintille e tanto spettacolo. Calcio d’inizio sabato 21 settembre, ore 18.

Chievo Verona-Pisa, diretta tv e streaming, dove vedere Serie B, sabato 21 settembre

Il match Chievo Verona-Pisa, valido per la quarta giornata di Serie B 2019/20, in programma sabato 21 settembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Buon divertimento!