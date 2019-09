Queste prime quattro giornate di Serie B 2019/20 non sono state certamente positive per il Cittadella di Venturato. La partenza choc contro lo Spezia e il poker subito dallo scatenato Benevento di Filippo Inzaghi, sembravano archiviati dopo l’importante vittoria casalinga per 2-0 controlli Trapani. Invece è arrivata un’altra sconfitta alla quarta giornata contro l’Empoli di Bucchi. Ciò ha fatto sprofondare nuovamente il Cittadella verso i bassifondi della classifica, esattamente al quintultimo posto. In piena zona playoff. E’ prematuro pensare a una stagione di sofferenza per i veneti, ma l’inizio non promette bene.

Martedì si rientra in campo e l’avversario sarà il Pescara di Zauri. Gli abruzzesi sono all’ottavo posto in classifica e reduci dal pareggio contro l’Entella, squadra capolista assieme al Benevento. Un avversario durissimo per il Cittadella e che punta fortemente ai playoff. La sconfitta in avvia du stagione contro la Salernitana di Giampiero Ventura, ha svegliato i delfini che hanno collezionato ben tre risultati utili consecutivi: due vittorie e un pareggio. Tanti i gol fatti: ben 7 in 4 gare. Ma sono altrettanti le reti subite. In grande evidenza i due attaccanti Tumminello e Galano, autori di cinque reti complessive. I due saranno gli osservati speciali del match mentre per il Cittadella occhio allo sloveno Celar Zan, in gol in Coppa Italia contro Padova e Carpi, ma anche in campionato durante l’unica vittoria veneta contro il Carpi. Calcio d’inizio martedì 24 settembre, ore 21.

Cittadella-Pescara, streaming e diretta tv, dove vedere Serie B martedì 24 settembre ore 21

Il match valido per la quinta giornata di Serie B 2019/20, Cittadella-Pescara, in programma martedì 24 settembre, ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene l’esclusiva del match. Buon divertimento!