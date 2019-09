Crotone-Empoli: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B domenica 15 settembre, match DAZN

La posizione di classifica di Empoli e Crotone dopo le due prime giornate di questa Serie B 2019/20, sono soddisfacenti per i tecnici Bucchi e Stroppa. Per toscani sono arrivati segnali positivi durante la prima giornata contro la Juve Stabia, anche se nonostante la partita ben giocata e ricca di occasioni da rete, la vittoria è arrivata solamente di misura grazie alle reti di Bandinelli e La Gumina su calcio di rigore. La partita successiva, l’Empoli ha trovato solamente un pari contro il Chievo in match tra neo retrocesse in Serie B. L’obiettivo dei toscani è quello di tornare in A ma anche il Crotone è della stessa idea. Gli uomini di Stroppa sono partiti con il piede sbagliato, venendo eliminati dalla Coppa Italia dalla Sampdoria, ma in campionato ha collezionato una vittoria nell’ultima uscita con lo Spezia, mentre è arrivato solo un pari a reti inviolate nel match d’esordio contro il Cosenza. Nell’ultimo match on lo Spezia, grande protagonista l’attaccante Simy, autore di una doppietta. Il match si preannuncia dunque come una partita decisiva per l’approdo ai play off. Calcio d’inizio ore 15, domenica 15 settembre.

Crotone-Empoli, diretta tv e streaming, dove vedere Serie B domenica 15 settembre

Il match valido per terza giornata di Serie B tra Crotone e Empoli, in programma domenica 15 settembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming sempre su DAZN attraverso smart TV, pc smartphone, tablet e console per videogames. Buon divertimento!