Dove vedere Atletico Madrid-Juventus streaming gratis e diretta tv in chiaro UEFA Youth League, dove vedere il match 18 settembre

Atletico Madrid-Juventus Youth League, esordio europeo per i baby bianconeri. La squadra di Lamberto Zauli è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l’Empoli nella prima giornata del campionato primavera. Ottima prestazione dei ragazzi condita dalla doppietta all’esordio di Sene e dalla rete di Daniel Leo. Ora inizia il cammino europeo dove l’obiettivo minimo è qualificarsi agli ottavi di finale. I campioni in carica della massima competizione europea giovanile sono i ragazzi del Porto che hanno sconfitto il Chelsea in finale. Il match Atletico Madrid-Juventus, valevole per il primo turno del girone D della Uefa Youth League 2019/20, si gioca mercoledì 18 settembre alle ore 14.00 nello stadio delle giovanili del club madridista. L’arbitro designato per la sfida è il belga Erik Lambrechts supportato dagli assistenti connazionali Rien Vanyzere e Karel De Rocker. Il quarto uomo è invece lo spagnolo Manuel Angel Perez Hernandez.

Dove vedere Atletico Madrid-Juventus Uefa Youth League, diretta tv e streaming

Il match Atletico Madrid-Juventus di Uefa Youth League sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su 20, canale digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro. La telecronaca è affidata a Fabrizio Ferrero ed è possibile seguire l’incontro anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Il canale trasmetterà in differita alle ore 16.00 anche il match Real Madrid-Psg.