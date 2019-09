Inizia la fase a gironi dell’Europa League e si parte subito con un big match tra due squadre topo di questa competizione, nella passata stagione. I vice campioni dell’Arsenal affronteranno l’Eintracht Francoforte, semifinalisti nella scorsa edizione. I tedeschi si arresero solamente al Chelsea di Sarri, poi campione. L’Arsenal viene dal clamoroso pareggio in Premier League contro il Watford, arrivato nonostante la bella doppietta firmata dal solito Aubameyang. I tedeschi hanno collezionato 6 punti nelle prime quattro giornate di Bundesliga, confermandosi come una squadra ostica nonostante gli addii di Jovic e Rebic. L’obiettivo dell’Eintracht è dunque quello di stupire ancora in questa stagione, ma l’Arsenal di Emery sembra avere qualcosa in più sulla carta nonostante le lacune difensive mostrate in questa ultime uscite di Premier League. Si preannuncia un match spettacolare e ricco di gol data la vene offensiva di entrambe le compagini, guidate da tecnici come Emery e Hutter, bravi soprattutto a far girare la squadra senza rinunciare mai a nulla. Calcio d’inizio ore 18:55, giovedì 19 settembre.

Eintracht-Arsenal, diretta tv e streaming, dove vedere Europa League 19 settembre

La partita valida per il Gruppo F di Europa League, Eintracht-Arsenal, sarà trasmessa in diretta tv su Sky in esclusiva, canali Sky Sport, giovedì 19 settembre alle ore 18:55. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go che vi permetterà di vedere le partite direttamente dal vostro smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!