Empoli-Cittadella. Alle ore 15 allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli i padroni di casa toscani guidati in panchina da Cristian Bucchi ospitanno il Cittadella di Roberto Venturato, il match è valido valido per la 4.a giornata del campionato di Serie B e sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. I toscani non sono partiti benissimo in questo campionato cadetto, infatti gli uomini di Bucchi nelle prime 3 giornate di campionato hanno raccolto soltanto 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) e nell’ultimo turno gli ‘azzurri’ sono usciti indenni dallo ‘Scida’ di Crotone pareggiando 0-0 contro i pitagorici. Per quanto riguarda i veneti, in 3 giornate di campionato hanno raccolto soltanto 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte) e la prima vittoria in campionato è arrivata nel turno precedente quando gli uomini di Venturato hanno battuto allo stadio ‘Tombolato’ il Trapani per 2-0. Empoli-Cittadella sarà arbitrata dal signor Giacomo Camplone di Pescara, coaudiuvato dai signor Mastrodonato e Lanotte, mentre il quarto uomo sarà il signor Riccardo Ros di Pordenone.

Empoli-Cittadella, le probabili formazioni. QUI EMPOLI- Il tecnico dei toscani Bucchi sceglierà il 4-3-1-2 per quest’incontro con l’ex Palermo, Brignoli, tra i pali; in difesa giocheranno Veseli, Romagnoli, Nikolaou e Balkovec; nel trio di centrocampo spazio a Dezi, Stulac e Bandinelli; Laribi agirà alle spalle del tandem La Gumina-Moreo. QUI CITTADELLA- Il tecnico dei veneti Venturato risponde a specchio, dunque modulo 4-3-1-2 con Maniero in porta; Ghiringhelli e Benedetti saranno i due terzini con Frare e Adorni a formare la coppia centrale; a centrocampo spazio per Vita, Iori e Branca; Gargiulo agirà alle spalle di Diaw e Panico.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Moreo. All. Bucchi.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Gargiulo; Diaw, Panico. All. Venturato.

Empoli-Cittadella, come seguire il match in tv e streaming

Empoli-Cittadella, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 4.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è da una settimana circa scaricabile anche sulla stick Now Tv. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.