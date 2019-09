Vuole dimenticare il mezzo passo falso rimediato contro il Pescara, l’Entella di Boscaglia. i liguri vogliono continuare a stupire e far sognare i tanti tifosi che stanno sostenendo la squadra dopo questo avvio on fire. Le tre vittorie consecutive contro Livorno, Cremonese e Frosinone, hanno dato un riscontro importante: zero gol subiti. L’unica rete finita alle spalle di Contini è arrivata contro il Pescara nell’ultima giornata disputata, terminata 1-1. Ora l’Entella è al primo posto con il Benevento di Inzaghi con 10 punti e vuole proseguire il sogno questo martedì contro il Venezia. I veneti hanno vinto solamente una partita alla seconda giornata contro il Trapani, avendo perso all’esordio contro la Cremonese, poi in casa con il Chievo. Alla quarta giornata è arrivato il fortunoso pareggio in casa del Frosinone di Nesta, sfortunato specialmente nei minuti finali dove ha colto pure una traversa. Ciò testimonia la fragilità difensiva dei lagunari che potrebbero capitolare contro lo strapotere tecnico e l’organizzazione tattica dell’Entella, guidati dal duo Mancosu e Schenetti. Veri protagonisti di questo inizio di stagione. Calcio d’inizio ore 21, martedì 24 settembre.

Entella-Venezia: streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B, 24 settembre ore 21

Il match di Serie B 2019/20, Entella-Venezia, in programma martedì 24 settembre ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della serie cadetta. Per coloro che fossero interessati a seguire la partita via radio, sarà possibile farlo attraverso Rai Radio 1. Buon divertimento!