Finlandia-Italia. Alle ore 20.45 al ‘Tampere Stadion’ di Tampere i padroni di casa della Finlandia guidati in panchina dal C.T Markku Kanerva ospitano l’Italia del C.T Roberto Mancini per la 6.a giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020 del Gruppo J, fanno parte di questo girone anche Grecia, Bosnia, Armenia e Liechtenstein. Le altre 2 gare del girone saranno: Armenia-Bosnia alle ore 15 e Grecia-Liechtenstein alle ore 20.45. Dopo 5 giornate finora disputate, l’Italia comanda questo girone con 15 punti a punteggio pieno frutto di 5 vittorie dove la nazionale azzurra ha realizzato 16 reti subendone solo 2, una contro la Bosnia e l’altra contro l’Armenia giovedì scorso; al 2° posto del girone c’è proprio la Finlandia che in 5 gare ha collezionato 12 punti (4 vittorie ed 1 sconfitta), realizzando 7 reti contro le 2 subite, entrambe proprio contro l’Italia nel match d’andata. Insegue al 3° posto la Bosnia con 7 punti, seguita dall’Armenia a 6 punti, chiudono il girone Grecia con 4 punti e il fanalino di coda Liechtenstein con 0 punti. Nell’ultimo turno la Finlandia ha battuto a Tampere 1-0 la Grecia grazie ad un rigore al 52′ di Pukki; mentre l’Italia ha vinto 1-3 in Armenia soffrendo, le reti portano la firma di Belotti (2) e Pellegrini dopo l’iniziale vantaggio armeno di Karapetyan. Questa sera l’Italia con una vittoria in Finlandia allungherebbe e si avvicinerebbe maggiormente all’obiettivo. Finlandia-Italia sarà arbitrata dal signor Bobby Madden (Scozia), coaudiuvati da Francis Connor e David Roome, il quarto uomo sarà John Beaton.

Finlandia-Italia, le probabili formazioni. QUI FINLANDIA- Il C.T Kanerva si affiderà al classico 4-4-2 con Hradecky tra i pali; i difensori saranno Granlund, Arajuuri, Toivio ed Uronen; a centrocampo spazio a Skrabb, Sparv, Kamara e Forsell; i due attaccanti saranno Pukki e Lod. QUI ITALIA- Il C.T Mancini si affiderà al consueto 4-3-3 con Donnarumma in porta; i terzini saranno Florenzi ed Emerson Palmieri, i due centrali saranno capitan Bonucci e Romagnoli; nel trio di centrocampo spazio a Pellegrini, Jorginho e Sensi che prenderà il posto dello squalificato Verratti; nel tridente offensivo spazio a Bernardeschi e Chiesa sulle corsie esterne, mentre al centro dell’attacco ci sarà ancora Belotti, autore di una doppietta in Armenia, e preferito ad Immobile.



Finlandia (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. C.T: Kanerva.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. C.T: Mancini.

Finlandia-Italia, come seguire il match in tv e streaming

Finlandia-Italia, info diretta tv e streaming. Questo match della nazionale azzurra per le Qualificazioni ad Euro 2020, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalle reti Rai, il match andrà in onda su Rai 1 come di consueto per le gare della nazionale azzurra. Invece, per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

Finlandia-Italia, i precedenti. Il bilancio dei confronti tra Finlandia ed Italia sono 14 gare con 1 vittoria finlandese, 1 pareggio e 12 vittorie degli azzurri. Se prendiamo in considerazione le ultime 5 gare, l’ Italia ha sempre vinto contro la Finlandia, senza incassare reti. Nell’ultimo confronto ufficiale in Finlandia, l’Italia s’impose 0-2 in trasferta, il match era valido per le Qualificazioni ad Euro 2004.