La convincente vittoria contro l’Albania proietta la Francia di Deschamps alla partita di martedì 10 settembre, contro la modesta Andorra. I segnali positivi contro gli albanesi sono incoraggianti per i francesi, i quali hanno dominato il campo in lungo in largo. Grande prestazione da parte di Coman. L’ala del Bayern Monaco non ha fatto rimpiangere per niente Kylian Mbappe, grande assente per infortunio al Saint Denis. Nella partita d’andata proprio contro l’Andorra, andò in gol il giovane attaccante del PSG, trascinatore dei galletti nella Coppa del Mondo lo scorso anno. Un assenza che sembra non pesare per niente alla Francia, che nonostante le 31 presenze consecutive del bomber transalpino, ha dimostrato contro l’Albania di poterne anche fare a meno. Il Gruppo H resta in ogni caso equilibratissimo: la Francia conduce con 12 punti, ma è a pari merito con Turchia e Islanda. Dunque non sono consentiti passi falsi in questo girone, che potrebbe rivelarsi infuocato fino alla fine. Calcio d’inizio martedì 10 settembre alle ore 20:45.

Francia-Andorra: diretta tv e streaming, dove vedere Qualificazioni Euro 2020, 10 settembre ore 20:45

Il match di Qualificazioni Mondiali, Francia-Andorra, in programma martedì 10 settembre alle ore 20:45, non sarà disponibile sulle reti nazionali per la diretta tv. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, computer o pc, consigliamo di tenersi aggiornati mediante i profili Facebook delle due selezioni, i quali potrebbero trasmetter il match in diretta streaming.