Germania-Olanda. Al ‘Volksparkstadion’ di Amburgo la Germania del c.t Joachim Low ospita l’Olanda del c.t Ronald Koeman per l’incontro valido per le Qualificazioni ad Euro 2020, si gioca la 5.a giornata del Gruppo C. Oltre queste due nazionali, fanno parte di questo raggruppamento anche Irlanda del Nord, Bielorussia ed Estonia, con quest’ultime che si affronteranno questa sera alle ore 20.45, mentre osserva il proprio turno di riposo l’Irlanda del Nord. Al momento dopo 4 gare disputate, l’Irlanda del Nord guida a punteggio pieno il girone con 12 punti, a seguire troviamo la Germania con 9 punti ed una gara in meno; terza c’è l’Olanda con 3 punti ma ha 2 gare in meno perchè a giugno ha osservato i 2 turni di riposo che gli spettano in questo gruppo in quanto ha partecipato alla Nations League, il gruppo C è chiuso da Bielorussia ed Estonia, entrambe a 0 punti e con poche speranze di Qualificazione. I tedeschi giungono a questo match contro i tulipani olandesi dopo il roboante 8-0 casalingo contro l’Estonia. Il tecnico tedesco Low dovrà rinunciare agli infortunati Kehrer e Sanè, ma al loro posto ci saranno Tau, Klostermann e Brandt, è stato convocato anche Emre Can, amareggiato e scontento dopo l’esclusione dalla lista Champions da parte di Sarri. Gli ‘orange’, invece, nell’ultimo match di Qualificazione sono stati sconfitti proprio dalla Germania per 2-3 ad Amsterdam e per questa sfida di Amburgo Koeman ha convocato i vari Hateboer, De Roon, De Ligt, Kluivert e De Vrij, tutti provenienti dalla Serie A. Germania-Olanda sarà arbitrata dal portoghese Artur Dias assistito da Rui Tavares e Paulo Soares, mentre il quarto uomo sarà Hugo Miguel.

Germania-Olanda, le probabili formazioni. QUI GERMANIA- Il c.t Low schiererà i suoi con il 4-5-1 con Neuer in porta; in difesa spazio a Klostermann, Ginter, Sule, Schult; a centrocampo ci saranno Havertz, Gortetzka, Kimmich, Gundogan e Reus; mentre l’unica punta sarà Gnabry. QUI OLANDA– Il c.t Koeman risponderà con uno spregiudicato 4-3-3 con Cilessen in porta; i terzini saranno Dumfries e Blind, al centro della difesa spazio a De Ligt e Van Dijk; a centrocampo giocheranno De Roon, De Jong e Wijnaldum; il tridente offensivo sarà composto sulle corsie esterne da Bergwijn e Babel, mentre la punta centrale sarà Depay.



Germania (4-5-1): Neuer; Klostermann, Ginter, Sule, Schult; Havertz, Gortetzka, Kimmich, Gundogan, Reus; Gnabry. All. Low.



Olanda (4-3-3): Cilessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. All. Koeman.



Germania-Olanda, come seguire il match in tv e streaming

Germania-Olanda, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa sul canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Germania-Olanda, i precedenti. Negli ultimi 5 confronti tra queste due nazionali possiamo registrare 2 vittorie in favore della Germania, 2 pareggi ed una vittoria per l’Olanda. L’ultimo precedente in Germania tra le due nazionali risale all’ultima Nations League quando l’incontro si concluse in parità con il punteggio di 2-2.