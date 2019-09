Irlanda-Svizzera. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Aviva’ di Dublino l’ Irlanda del c.t Mick McCarthy ospita la Svizzera del c.t Vladimir Petkovic per l’incontro valido per le Qualificazioni ad Euro 2020, si gioca la 5.a giornata del Gruppo D. Oltre queste due nazionali, fanno parte di questo raggruppamento anche la Danimarca, la Georgia e Gibilterra, infatti nell’altra gara del girone questa sera alle ore 20.45 si affrontano Gibilterra e Danimarca, riposa la Georgia. La situazione del Gruppo D dopo 4 giornate disputate vede in testa proprio l’Irlanda con 10 punti in classifica, segue a 5 lunghezze dagli irlandesi e con 5 punti la Danimarca, in terza posizione c’è la Svizzera con 4 punti, chiudono il girone la Georgia con 3 punti e Gibilterra, fanalino di cosa con 0 punti. Nelle ultime due gare di Qualificazione, l’Irlanda ha pareggiato prima con la Danimarca in trasferta 1-1 e poi ha liquidato con un semplice 2-0 Gibilterra; invece, la Svizzera non ha disputato le due gare di Qualificazione del mese di giugno perchè impegnata nella Nations League, poi vinta dal Portogallo. Irlanda-Svizzera sarà diretta dall’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande, coaudiuvato da Juan Carlos Yuste e da Roberto Alonso, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez.



Irlanda-Svizzera, le probabili formazioni. QUI IRLANDA- Il c.t irlandese McCarthy opterà per un coperto 4-5-1 con Randolph tra i pali; Coleman e Steven saranno i terzini con Keogh e Duffy al centro della difesa; nel folto centrocampo a 5 sulle corsie laterali agiranno McClean e Robinson, mentre in mezzo al campo le chiavi del centrocampo saranno affidate ad Hourihane, Whelan ed Hendrick; il peso dell’attacco sarà sulle spalle di McGoldrick. QUI SVIZZERA- Il c.t elvetico Petkovic rispondeàr con il 3-5-2 con Sommer in porta; i difensori saranno Elvedi, Schär ed Akanji; a centrocampo spazio a Mbabu, Zakaria, Xhaka, Freuler e Rodriguez; gli attaccanti saranno Seferovic ed Embolo.

Irlanda (4-5-1): Randolph; Coleman, Keogh, Duffy, Steven; McClean, Hourihane, Whelan, Hendrick, Robinson; McGoldrick. All. McCarthy.

Svizzera (3-5-2): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Seferovic, Embolo. All. Petkovic.



Irlanda-Svizzera, come seguire il match in tv e streaming

Irlanda-Svizzera, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione il match trasmesso da Mediaset (Canale 20) per giovedì 5 settembre è Romania-Spagna. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Irlanda-Svizzera, i precedenti. L’ultimo precedente tra le 2 nazionali risale al 2016 in amichevole: vittoria irlandese in casa per 1-0, mentre l’ultimo precedente in terra irlandese con vittoria della Svizzera risale alle Qualificazioni ad Euro 2004 quando gli elvetici s’ imposero 1-2. L’ultimo pareggio, invece, risale alle Qualificazioni ai Mondiali di Germania 2006 quando Irlanda e Svizzera pareggiarono a reti bianche 0-0.