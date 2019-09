Imolese-Modena 0-1: prima vittoria per i canarini

Il Modena conquista la prima vittoria stagionale, espugnando lo stadio Romeo Galli di Imola per una rete a zero.

La rete decisiva della partita è realizzata al minuto 26: il centrocampista del Modena De Grazia effettua un tiro di sinistro al limite dell’area, la palla trova una deviazione fortuita nell’attaccante dei canarini Rossetti, con lo stesso attaccante ex della partita che non esulta in segno di rispetto.

La prima vittoria stagionale del Modena (nonchè la prima vittoria esterna per i canarini) comporta l’avanzamento dei gialloblu in classifica a 4 punti, mentre l’Imolese con la sconfitta odierna rimane ferma a quota 2 punti dopo 3 partite disputate.

Il prossimo turno vedrà il Modena rientrare allo stadio Braglia, ospitando la Feralpisalò nell’anticipo del sabato sera, anche i rossoblu imolesi anticiperanno a sabato pomeriggio il loro impegno di campionato, direzione stadio Benelli di Ravenna per un altro della lunga lista di derby emiliano-romagnoli di stagione.

IMOLESE-MODENA 0-1 (26′ Rossetti)

IMOLESE: Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Marcucci (27′ Maniero), Bolzoni (55′ Provenzano), Alimi; Belcastro (55′ Tentoni); Padovan (46′ Vuthaj), Latte Lath (71′ Ngissah). A disp.: Libertazzi, Seri, Boccardi, Sall, Della Giovanna, Ingrosso, Schiavi. All.: Coppitelli.

MODENA: Gagno; Politti, Zaro, Perna; Laurenti (75′ Varutti), Davì, Boscolo Papo (75′ Pezzella), De Grazia (68′ Mattioli), Bearzotti; Spagnoli, Rossetti (61′ Tulissi). A disp.: Pacini, Narciso, Ingegneri, Cargnelutti, Ferrario, Sodinha, Stefanelli, Duca. All.: Zironelli.

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco. Assistenti: Orazio Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo.

Ammoniti: Davì, Politti, Boscolo Papo, Mattioli, Perna.

Note: spettatori paganti 645 (circa 500 da Modena) abbonati 262, osservato un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Loschi, medico sociale del Modena FC scomparso la sera precedente la partita.