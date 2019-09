Inghilterra-Kosovo. Alle ore 20.45 al ‘St Mary’s Stadium’ di Southampton l’ Inghilterra del C.T Gareth Southgate ospita la rivelazione del Gruppo A delle Qualificazioni ad Euro 2020, il Kosovo del C.T Bernard Challandes, il match è valido per la 6.a giornata del Gruppo A, fanno parte di questo girone anche Repubblica Ceca, Montenegro e Bulgaria. L’altra gara del girone è in programma sempre alle ore 20.45 tra Montenegro e Repubblica Ceca, riposa la Bulgaria. L’Inghilterra è in testa nel suo girone con 9 punti in 3 gare ma ha 2 partite in meno avendo partecipato alla Final Four della Nations League a giugno, al 2° posto troviamo proprio il Kosovo con 8 punti, la nazionale di Challandes ha nel mirino una storica qualificazione ad Euro 2020 che sarebbe un risultato storico per un’intera nazione ma il cammino è ancora lungo, infatti la Repubblica Ceca potrebbe insidiare i kosovari avendo 6 punti in classifica, mentre Montenegro e Bulgaria sono più staccate con soli 2 punti ed hanno pochissime speranze di qualificazione. Nel turno precedente, l’Inghilterra ha schiantato 4-0 la Bulgaria a Wembley, mentre il Kosovo ha battuto i rivali diretti verso la qualificazione, la Repubblica Ceca, con il punteggio di 2-1. Inghilterra-Kosovo sarà arbitrata dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, coaudiuvato da Thorsten Schiffner e da Marco Achmuller, il quarto uomo sarà Christian Dingert.

Inghilterra-Kosovo, le probabili formazioni. QUI INGHILTERRA- Il C.T Southgate si affiderà al consueto 4-3-3 con Pickford in porta; Trippier e Rose saranno impegnati sulle corsie esterne, mentre Keane e Maguire saranno al centro della difesa; i tre di centrocampo saranno Rice, Henderson ed Oxlade-Chamberlain; il tridente offensivo sarà composto da Sancho, Sterling e Kane. QUI KOSOVO- Il C.T Challandes risponderà con il 4-2-3-1 con Muric in porta; in difesa spazio a Hadergjonaj, Aliti, Rrahmani e Vojvoda; in mediana agiranno Halimi e Voca; il tridente alle spalle dell’unica punta Muriqi sarà composto da Rashani, Celina e Zhegrova.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Trippier, Keane, Maguire, Rose; Rice, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Sancho, Sterling, Kane. C.T: Southgate.

Kosovo (4-2-3-1): Muric; Hadergjonaj, Aliti, Rrahmani, Vojvoda; Halimi, Voca; Rashani, Celina, Zhegrova; Muriqi. C.T: Challandes.

Inghilterra-Kosovo, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Kosovo, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti questa sera sul canale 20 verrà trasmessa Lituania-Portogallo. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Inghilterra-Kosovo, i precedenti. Quello di questa sera sarà il primo confronto in assoluto tra queste due nazionali.