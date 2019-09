Inter, ufficializzata la lista Champions League. Presenti 28 giocatori, fuori il giovane Agoume

Inter, ecco i convocati per la Champions League. Presenti quasi tutti i giocatori della rosa di Antonio Conte. La società nerazzurra ha inoltrato oggi pomeriggio alla UEFA la lista completa dei giocatori che potranno partecipare alla fase a gironi della prossima Champions League. Sono 28 gli uomini a disposizione di Conte, unico escluso il giovane Agoume.

Saranno dunque 28 gli uomini a disposizione di Antonio Conte per la Champions League edizione 2019/20. L’Inter ha infatti inoltrato alla UEFA l’elenco dei giocatori che potranno partecipare alla fase a gironi della principale competizione europea per club, dove i nerazzurri saranno impegnati nel girone più difficile contro Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Da segnalare che non ci sono esclusioni eccellenti, anche grazie all’approdo di Mauro Icardi al Psg nella serata di ieri sera, nonostante l’unico ad essere rimasto fuori dalla lista Champions è il giovane Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 acquistato in questa sessione di mercato dal Sochaux. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i convocati per la Champions.



Inter, la lista per la Champions League

LISTA A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

8 Matias Vecino

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

16 Matteo Politano

18 Kwadwo Asamoah

19 Valentino Lazaro

20 Borja Valero

21 Federico Dimarco

23 Nicolò Barella

27 Daniele Padelli

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

LISTA B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer