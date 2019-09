Irlanda del Nord-Germania. Alle ore 20.45 al ‘Windsor Park’ di Belfast va in scena il big match del Gruppo C delle Qualificazioni ad Euro 2020, infatti i padroni di casa dell’Irlanda del Nord guidati in panchina dal C.T Michael O’ Neill ospitano la Germania del C.T Joachim Low, fanno parte di questo Gruppo C anche Olanda, Bielorussia ed Estonia. L’altra gara in programma questa sera alle ore 20.45 è Estonia-Olanda, mentre riposa in questo turno la Bielorussia. I padroni di casa sono saldamente al comando di questo Gruppo C con 12 punti all’ attivo ed a punteggio pieno dopo 4 partite disputate, mentre la Germania ha 9 punti dopo 4 giornate ed è seconda a meno 3 punti dai nord irlandesi. Nel turno precedente l’Irlanda del Nord non è scesa in campo in quanto ha osservato il proprio turno di riposo, mentre la Germania ad Amburgo si è arresa ad una grande Olanda che si è imposta 2-4 in trasferta e lo ha fatto in rimonta. Irlanda del Nord-Germania sarà arbitrata dall’ arbitro italiano Daniele Orsato, coaudiuvato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, mentre il quarto uomo sarà Daniele Doveri.

Irlanda del Nord-Germania, le probabili formazioni. QUI IRLANDA DEL NORD- Il C.T O’Neill schiererà i suoi con il 4-3-3 con Peacock-Farrell tra i pali; i terzini saranno McNair e Lewis con Cathcart e J.Evans al centro della difesa; a centrocampo giocheranno Saville, Evans e Davis; mentre nel tridente offensivo spazio a Dallas, Lafferty e McGinn. QUI GERMANIA- Il C.T Low risponderà con il 3-4-3 con Neuer in porta; i tre centrali saranno Ginter, Suele e Tah; a centrocampo spazio a Klostermann, Kimmich, Kroos e Schulz; nel tridente ci saranno Gnabry, Werner e Reus.

Irlanda del Nord (4-3-3): Peacock-Farrell; McNair, Cathcart, J. Evans, Lewis; Saville, Evans, Davis; Dallas, Lafferty, McGinn. C.T: O’Neill.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Suele, Tah; Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Werner, Reus. C.T: Low.

Irlanda del Nord-Germania, come seguire il match in tv e streaming

Irlanda del Nord-Germania, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa sul canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Irlanda del Nord-Germania, i precedenti. Il bilancio delle sfide tra queste 2 nazionali è di 17 incontri con 2 sole vittorie nord irlandesi, 4 pareggi e ben 11 successi tedeschi. L’ultimo precedente risale al 5 ottobre del 2017 quando i tedeschi s’imposero 1-3 in trasferta, il match era valido per le Qualificazioni al Mondiale di Russia 2018.