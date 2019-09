Juventus-Barcellona Femminile, si ricomincia dall’Europa. Turno preliminare della Champions League Femminile 2019/2020. Questa sera alle ore 20.30 scenderanno in campo la Juventus e il Barcellona. Si gioca con match di andata e ritorno, con la regola del gol che vale doppio fuori casa in caso di pareggio. Si gioca allo stadio Moccagatta di Alessandria. La qualificazione si deciderà poi il 25 settembre in Spagna. La Juventus Femminile campione d’Italia prova a superare il turno di Champions League, impresa fallita nella scorsa stagione. A rappresentare l’Italia nella massima competizione europea femminile per club c’è anche la Fiorentina. Le viola saranno impegnate giovedì 12 settembre in casa contro l’Arsenal. La Serie A Femminile italiana debutterà nel prossimo weekend, mentre le ragazze blaugrana hanno già disputato due giornate di Primera Division Women, vincendo entrambe le gare.

Juventus-Barcellona Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Juventus-Barcellona Femminile, info streaming e tv. La partita, con calcio d’inizio alle ore 20.30, potrà essere seguita sugli schermi di Sky Sport. Le ragazze di Rita Guarino al Moccagatta di Alessandria contro le vice-campionesse d’Europa in carica, con in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canali 203 del satellite) con il commento di Gaia Brunelli e Martina Angelini. In più c’è la possibilità di seguire la partita tra bianconere e blaugrana con Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Per l’occasione l’ingresso allo stadio Moccagatta di Alessandria sarà gratuito per tutti. La Juventus Femminile debutterà poi in campionato sabato prossimo, 14 settembre, alle ore 20.45 in casa contro l‘Empoli.