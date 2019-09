Dopo la prestazione scialba di Ferrara, la prima squadra della capitale è chiamata a rispondere sul campo alle critiche arrivate in settimana. Alle 18:55, nella fredda Cluj-Napoca, l’occasione per scrollarsi dalle spalle fastidiosi fantasmi che inseguono la squadra di Inzaghi dalla scorsa stagione. La Lazio ha necessità di ritrovare la fiducia e la cattiveria che ha caratterizzato le prime due giornate del campionato. Troppe volte è stata messa sotto processo per la differenza di atteggiamento espresso e per la poca qualità delle seconde linee. Proprio per questo, mister Inzaghi ha deciso di responsabilizzare i suoi, portando con sé in Romania chi ha la necessità di dimostrare il proprio valore. Come quando a scuola, il professore voleva una seconda interrogazione per confermare o abbassare il voto in pagella. A Roma sono rimasti Immobile, Radu e Luis Alberto, mentre scenderanno in campo dal primo minuto, Vavro, Berisha e Jony. Dalla partita di oggi, si potrà capire se l’allenatore piacentino potrà fare affidamento sui propri uomini o se gli acquisti compiuti dalla premiata ditta Tare-Lotito sono da rimandare ad una prossima verifica.

L’ambiente si aspetta qualcosa anche dai primi della classe, che sono mancati all’appello durante l’ultima partita.

L’esordio in Europa League si avvicina. Lazio, se ci sei batti un colpo.