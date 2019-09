Se il calciomercato è chiuso quasi per tutti già da una settimana, ecco che in Qatar i club possono continuare le trattative fino al 30 settembre, ribaltando così la situazione attuale. Come riporta Calciomercato.it, tra i calciatori ricercati ci sarebbe tra gli altri il romanista Javier Pastore. Finora in giallorosso ha collezionato appena 19 presenze, impreziosite da 4 reti e un assist. Nel mirino del Qatar ci sono anche Borja Valero e Mario Mandzukic.

La grande disponibilità dei club dell’Emirato, come spiega Romanews , può tentare offerte ultramilionarie “con coloro che non rientrano più nei piani delle big italiane o che comunque vivono una parabola discendente nella loro carriera”. Tra questi il caso di Mandzukic. Il croato della Juventus è passato in pochi mesi da certezza inamovibile con Allegri a esubero con Sarri, e il suo passaggio all’Al-Gharafa potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni”.

L’intervista di Pastore a France Football:

Nell’intervista concessa a France Football, l’ argentino ha affermato di non avere rimpianti per la carriera avuta fino a questo momento, soffermandosi soprattutto sull’esperienza vissuta con la maglia del Paris Saint-Germain. “Non mi importa delle statistiche, non cambia il mio gioco. A Parigi, il primo anno, la squadra ha giocato molto per me. Poi ha iniziato a giocare per Ibrahimovic, me compreso. Perché sapevo che era la cosa migliore per far crescere il PSG“.

Sul suo stile di gioco.

“Il mio stile di gioco, o ti piace o lo odi. È così. E quando non mi sento bene fisicamente non gioco bene, ed è più facile insultarmi. È ovvio, non posso nascondermi. Al contrario, quando tutto va bene, tutto scorre liscio. Posso passare dal peggior giocatore al migliore in pochi istanti “.

Sulle statistiche



“Sai, a volte puoi avere il 99% di passaggi riusciti, ma nessuno crea un’opportunità gol. Ho parlato molto con coloro che si sono occupati delle statistiche del PSG. Abbiamo discusso della questione. Volevano a tutti i costi aumentare il mio rapporto di passaggi riusciti”