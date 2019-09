Padova-Carpi streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 15 settembre

Padova-Carpi, scontro al vertice nel girone B. I veneti di mister Centurioni sono reduci dalla preziosa vittoria in trasferta contro il Modena con la rete di Castiglia e sono in testa alla classifica del proprio raggruppamento con tre successi in altrettante gare. Dopo il roboante 6-1 contro il Fano si apprestano ad affrontare nel secondo impegno casalingo gli emiliani in una sfida tra retrocesse della Serie B 18/19. La squadra allenata da Riolfo ha fermato il Vicenza nell’ultimo turno e gode di buona salute con sette punti in tre turni. Il match Padova-Carpi, valevole per la quarta giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca domenica 15 settembre alle ore 17.30 nello stadio Euganeo della città veneta. Nei precedenti della scorsa stagione in serie cadetta si registrano due vittorie degli emiliani. L’arbitro designato per la sfida sarà il signor Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Dove vedere Padova-Carpi, diretta tv e streaming

Il match Padova-Carpi sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.